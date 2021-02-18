Ресторатор та суддя на шоу Мастер-шеф Ектор Хіменес-Браво зворушив сповіддю про складні стосунки з власним батьком, а також розповів про тиск у дитинстві, через який не хотілося жити.

Ектор Хіменес-Браво поділився своєю історією в рамках кампанії проти гендерних стереотипів, яку проводить телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia. Героями проекту #Сильний стали 14 відомих чоловіків.

Ектора Хіменес-Браво розповів, що дитинство та юність не викликають у нього гарних спогадів.

– Наша сім’я була дуже релігійною, і в нас були певні правила. Але водночас здавалося, що всі ці правила були нерівними для всіх. Я був наймолодшим у родині, і від мене вимагали найбільше, – зазначив ресторатор.

За його словами, взірцем у родині був його на 14 років старший брат. Коли у хлопців ставалися конфлікти, то винним завжди робили Ектора. Батько карав майбутню зірку ляпасами, зокрема і через брата.

– Із сестрою ми ладнали краще, бо ми були ближчими. А мама завжди працювала на благо родини. Тато дуже часто не був з нами. Тобто чоловічого прикладу в моєму дитинстві не було. Мені дуже подобалося радіти життю, жартувати, сміятися. Я обожнював танці, я обожнював гратись. Але багато часу я проводив на самоті. Багато самотності було, – розповів Ектор Хіменес-Браво.

Щодо батька, то ресторатор зізнається, що з ним завжди були складні стосунки. Він зазначає, що, коли почав займатися кулінарією, то мріяв, аби батько визнав його досягнення. Проте з часом, коли кар’єра пішла вгору, Ектор про це забув та почав просто насолоджуватися життям.

– Ми з ним не спілкувалися років 20, напевно. І одного разу він зателефонував. Це було як сніг на голову. Після стількох років? Навіщо ти мені дзвониш? Він сказав, щоб попросити вибачення. Він визнав, що не був частиною мого життя і ніколи не цікавився мною. У той момент я подумав, що багато років про це мріяв, а зараз його голос змусив мене згадати всі ті речі, про які я хотів забути, – зізнався Ектор.

Причиною того були і знущання батька та брата у дитинстві. Вони постійно кепкували та глумилися над Ектором.

– Я певен, що жодна дитина у світі не повинна переживати такий психологічний тиск. Я дуже багато плакав, був у розпачі. Я не міг зрозуміти, чому це відбувається. Чому так багато тиску. Я тричі намагався накласти на себе руки, бо вже не хотів жити, – приголомшив Ектор Хіменес-Браво.

Ектор про сильного чоловіка

– Сильний чоловік – це не той, хто б’є жінку.Він показує свої почуття і може сказати своїй другій половинці: Сьогодні вночі ти мені снилася. І це був неймовірний, казковий сон! І ми були закохані. Такі щасливі, як я мріяв. Сильний чоловік може залишатися вдома і готувати для дружини. І може допомагати дружині, яка працює, – зазначив Ектор Хіменес-Браво.

#Сильний

Телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia проводять кампанію проти гендерно зумовлених стереотипів. У центрі проекту #Сильний відверта розмова про ідеального чоловіка нового часу. Кампанія стартувала 17 лютого.

Її героями стали Ектор Хіменес-Браво, Григорій Решетник, ведучий проєкту Один за всіх Сергій Костира; бізнесмен і продюсер гурту TVORCHI Петро Заставний; блогер і підприємець Ваня Кришталь; актор Тарас Цимбалюк; Холостяк-2021 Михайло Заливако, Микита Добринін, психолог Андрій Козінчук, шоумен Олександр Еллерт, бізнесмен Олексій Тригубенко, ведучий Андрій Рибак, ветеран війни Сергій Панков, поліцейський Сергій Багаліка.