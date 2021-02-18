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Каріна Зуєва |

Встромив кулькову ручку в обличчя: у сина Г’ю Гранта трапився нервовий зрив

Син відомого англійського актора Г’ю Гранта не витримав навантаження від навчання вдома і встромив собі в обличчя кулькову ручку.

Встромив кулькову ручку в обличчя: у сина Г’ю Гранта трапився нервовий зрив

Зірка Американської мрії перевіз свою сім’ю до Туреччини з Великої Британії на час карантину. Відомо, що там у нього проходять зйомки нового фільму.

В інтерв’ю актрисі Дрю Беррімор 60-річний Г’ю розповів, що найняв двох репетиторів-підлітків, щоб ті займалися з його дітьми. Попри сонячний клімат, його синові важко дається навчання з учителями вдома.

Вирішуючи чергове арифметичне завдання хлопчик не витримав і на очах у вчителя встромив собі в обличчя кулькову ручку.

– Мій син заподіяв собі травму перед учителем, тому що не зміг впоратися з легким математичним завданням, – розповів Грант.

Актор не сказав, про якого саме з синів йдеться, наймовірніше, він мав на увазі дев’ятирічного Джона.

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В актора п’ятеро дітей – троє від дружини Анни Еберштейн, з якої вони узаконили стосунки в 2018 році, двоє від екс-коханої – Тінглан Гонг.

– Незважаючи на проблеми з освітою, ми чудово проводимо час у Туреччині, – підсумував Г’ю.

Кіт Герінґтон та Роуз Леслі стали батьками

Актори культового серіалу Гра престолів Кіт Герінґтон та Роуз Леслі стали батьками. Представники ЗМІ сфотографували щасливу пару, яка 16 лютого прогулювалася вулицями Лондона разом зі своїм малюком.

Ця новина швидко поширилася у мережі, однак актори офіційно не інформували про це.

Виданню E! офіційний представник актора підтвердив цю новину та повідомив, що у пари народився хлопчик. Однак дата, місяць народження дитини та інші деталі залишаються невідомими.

Джерело: Mirror

Фото: Depositphotos

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