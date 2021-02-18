Американська кінокомпанія Warner Bros. представила трейлер фільму Мортал комбат за мотивами однойменної серії відеоігор жанру файтинг (комп’ютерних ігор, що імітують рукопашний бій).

Фільм Мортал Комбат – це історія про бійця MMA Коула Янга, який не знає про своє походження. Імператор Зовнішнього Світу послав свого найкращого воїна зловити його, але він не має ні найменшого уявлення з якої причини.

Загадковий майор, на тілі якого є такий же дивний силует дракона, як і у Коула, радить йому знайти дівчину, яка зможе йому допомогти. Побоюючись за безпеку своєї сім’ї, Коул відправляється на пошуки.

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У фільмі будуть не тільки битви, а й персонажі з відеоігор. Зокрема у кінострічці з’явиться Саб-Зіро, Скорпіон, Соня Блейд, Шан Цзун, Лю Кан, Райден та інші.

Прокат фільму в Україні запланований на 8 квітня 2021 року. Трейлер не призначений для людей молодше 18 років та містить жорстокі сцени насильства.

Netflix зніме аніме за мотивами DOTA

Компанія Netflix 25 березня 2021 року презентує мультсеріал DOTA: Кров дракона, який зняли в стилі аніме.

У серіалі буде всього вісім серій. Сюжет присвячений долі Лицаря-дракона Девіона. По дорозі воїн зустрічає благородну Принцесу Місяця Мірану.

Фото: Warner Bros.