Американський журнал Time опублікував список 100 найвпливовіших людей 2021 року. У категорії зірки перше місце посіла популярна британська співачка Дуа Ліпа.

Дуа Ліпа зайняла першу сходинку у рейтингу “висхідних” зірок та прикрасила обкладинку нового випуску журналу Time. Співачка Кайлі Міноуг підтримала зірку та написала добрі слова про неї.

– “Щоб трішки пощастило, потрібно багато працювати”, – сказав їй батько, коли вона була молодшою. Схоже, вона до нього дослухалась. Її досягнення є ще більш визначними, коли розумієш, що їй 25 років. Вона добра, крута і розумна. І я, як і мільйони інших людей, з нетерпінням очікую більшого від Дуа Ліпи, – йдеться у журналі зі слів Кайлі Міноуг.

Окрім Дуа Ліпи, журнал відзначив Ану де Армас, Джона Девіда Вашингтона, Флоренс П’ю, Люка Коумза та багатьох інших.

За словами редакторів журналу, люди, які увійшли до цього списку можуть змінити світ на краще або вже це роблять. Окрім зірок, у списку також є такі категорії: феномени, лідери, адвокати та інноватори.

Дуа Ліпа зняла новий кліп в Києві

Новий кліп популярної британської співачки Дуа Ліпи We’re Good частково створила українська продакшн-компанія. Зйомки відео відбувалися в Києві, щоправда без співачки.

Над кліпом працював знаменитий режисерський дует Vania & Muggia – Ваня Хейман та Gal Muggia, які прославилися роботами з голлівудськими зірками. Режисери співпрацювали з українською продакшн-компанією shelter.film. Робота над відео відбувалася паралельно в двох павільйонах і тривала два дні.

Сама Дуа Ліпа не змогла приїхати в Україну з причин особистого характеру.

Фото: Дуа Ліпа

Джерело: Time