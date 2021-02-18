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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Журнал Time назвав найвпливовіших зірок 2021

Американський журнал Time опублікував список 100 найвпливовіших людей 2021 року. У категорії зірки перше місце посіла популярна британська співачка Дуа Ліпа.

Дуа Липа

Дуа Ліпа зайняла першу сходинку у рейтингу “висхідних” зірок та прикрасила обкладинку нового випуску журналу Time. Співачка Кайлі Міноуг підтримала зірку та написала добрі слова про неї.

– “Щоб трішки пощастило, потрібно багато працювати”, – сказав їй батько, коли вона була молодшою. Схоже, вона до нього дослухалась. Її досягнення є ще більш визначними, коли розумієш, що їй 25 років. Вона добра, крута і розумна. І я, як і мільйони інших людей, з нетерпінням очікую більшого від Дуа Ліпи, – йдеться у журналі зі слів Кайлі Міноуг.

Окрім Дуа Ліпи, журнал відзначив Ану де Армас, Джона Девіда Вашингтона, Флоренс П’ю, Люка Коумза та багатьох інших.

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За словами редакторів журналу, люди, які увійшли до цього списку можуть змінити світ на краще або вже це роблять. Окрім зірок, у списку також є такі категорії: феномени, лідери, адвокати та інноватори.

Дуа Ліпа зняла новий кліп в Києві

Новий кліп популярної британської співачки Дуа Ліпи We’re Good частково створила українська продакшн-компанія. Зйомки відео відбувалися в Києві, щоправда без співачки.

Над кліпом працював знаменитий режисерський дует Vania & Muggia – Ваня Хейман та Gal Muggia, які прославилися роботами з голлівудськими зірками. Режисери співпрацювали з українською продакшн-компанією shelter.film. Робота над відео відбувалася паралельно в двох павільйонах і тривала два дні.

Сама Дуа Ліпа не змогла приїхати в Україну з причин особистого характеру.

Фото: Дуа Ліпа

Джерело: Time

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