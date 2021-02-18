18 лютого стало відомо про смерть Андрія Мягкова – відомо радянського актора театру та кіно.

Він пішов з життя у віці 82 років через гостру серцеву недостачу.

Мягков здобув загальну популярність завдяки ролям у кіно, зокрема у роботах режисера Ельдара Рязанова.

Підбірку найвідоміших фільмів з Андрієм Мягковим, дивіться далі у матеріалі.

Пригоди зубного лікаря

Саме з цього фільму розпочалася кінокар’єва зірки радянських фільмів.

Молодий зубний лікар, не надто впевнений у тому, що правильно вибрав собі професію, приїжджає в невелике місто і заступає на службу, де виявляє, що вміє рвати пацієнтам зуби без будь-якої анестезії так швидко і безболісно, ​​що до нього шикуються черги.

Брати Карамазови

За словами Мягкова, саме роль у цьому фільму була його найкращою.

Це психологічна драма про долю, бога і любов. Сюжет охоплює основну лінію роману Ф. М. Достоєвського.

Іронія долі або з легким паром!

Одна з найвідоміших робіт Андрія Мягкова, яка не втрачає популярність і у наш час.

Головний герой разом з друзями 31 грудня за давньою традицією пішов у баню, але після випадково замість товариша полетів у Ленінград.

Службовий роман

Після попереднього фільму Ельдара Рязанова, Мягков майже в такому самому образі перейшов у другий, завдяки якому популярність актора ще більше зросла.

Цей фільм одразу розібрали на влучні фрази, які можна почути і досі.

18 лютого у Москві помер Андрій Мягков на 83-му році життя. Смерть актора підтвердили в прес-службі МХТ імені Чехова.