Батьки Жанни Фріске хочуть продати свою частину квартири, яка дісталася їм від покійної співачки.

Після смерті артистки у 2015 році дві третини її житла успадкували батьки, а третину – син Платон. Зараз апартаменти залишаються у тому вигляді, у якому їх оформляла Жанна.

Раніше Володимир та Ольга Фріске неодноразово відзначали, що хотіли б подарувати квартиру онукові, коли той виросте. Однак тепер пропонують колишньому чоловікові співачки Дмитру Шепелєву придбати їх частину квартири за 21 млн. руб.

– Чомусь дідусь і бабуся більше не хочуть чекати повноліття внука, щоб передати право користування квартирою йому… А за фактом пропонують семирічному Платону (законним представником якого є батько) викупити квадратні метри. Хоча скільки разів Володимир Борисович клявся, що для нього з дружиною це справжня недоторканна святиня, оскільки нагадує про дочку, – повідомляє джерело зі слів Шепелєва.

Дмитро Шепелєв вдруге стане батьком

Телеведучий Дмитро Шепелєв стане батьком вдруге. Його обраницею стала дизайнер і архітектор Катерина Тулупова.

У шоумена та його коханої вже є двоє дітей від попередніх шлюбів. Дмитро виховує семирічного сина Платона, народженого співачкою Жанною Фріске, а Катерина – семирічну доньку Ладу.

Артист поділився своїми почуттями та наголосив, що новина про вагітність коханої – найбільша радість, яка може трапитися в житті.

Фото: Getty images

Джерело: StarHit