Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва) поділилася відео, на якому переспівала всім відому пісню з мультсеріалу Чіп і Дейл поспішають на допомогу, а також розповіла про свою заповітну мрію.

На своїй сторінці в Instagram 25-річна виконавиця розмістила відео, яке було знято для TikTok. У ролику Jerry Heil з’явилася в образі головної героїні мультсеріалу Чіп і Дейл поспішають на допомогу Гайки.

Наряд виконавиці нагадав стиль її персонажа. Поверх рожевої перуки дівчина одягла великі окуляри в формі серця і джинсову жилетку.

– Одна з моїх найзаповітніших мрій – озвучувати принцес Disney, – підписала публікацію співачка.

Також артистка поцікавилася, чи пам’ятають її підписники, звідки цей трек.

Шанувальники дівчини прийшли в захват і почали ділитися своїми спогадами у неї в коментарях.

– Я аж дитинство згадала, це були мої найулюбленіші мультик і пісня. Аж сироти на шкірі, – пишуть підписники.

Мультсеріал Чіп і Дейл поспішають на допомогу транслювався українським телебаченням в 2000-х.

Jerry Heil презентувала новий кліп

У середині лютого вийшов новий кліп Jerry Heil на пісню #Арифметика_кохання. У треку виконавиця розповідає про математику почуттів, у яких є своя формула.

Артистка поділилася, що сама придумала спеціальний знак для пісні ще місяць тому, який означає корінь з любові в нескінченному ступені.

Фото: JERRY HEIL