PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Офіційно: принц Гаррі та Меган Маркл не повернуться в королівську сім’ю

Королівське подружжя принца Гаррі та Меган Маркл позбавлять усіх королівських звань та титулів. Таке рішення офіційно оприлюднили представники Букінгемського палацу.

Гарри и Меган Маркл

Герцоги Сассекські більше не матимуть королівських патронажів, які були надані Єлизаветою II, а принц Гаррі позбудеться усіх військових звань.

– Герцог і герцогиня Сассекські підтвердили Її Величності королеві, що вони не будуть знову чинними членами королівської сім’ї, – йдеться в заяві Букінгемського палацу.

Також у заяві підкреслили, що у палаці засмучені рішенням подружжя, але вони досі залишаються улюбленими членами сім’ї.

Читайте
Меган Маркл виграла суд проти ЗМІ через публікацію листа батькові

У січні 2020 року 36-річний Гаррі і 39-річна Меган заявили, що хочуть скласти повноваження старших членів королівської сім’ї і здобути фінансову незалежність. У квітні вони припинили виконувати більшість королівських обов’язків, проте подружжю дали випробувальний термін в один рік, щоб добре обміркувати це рішення.

Меган Маркл вагітна

Герцоги Сассекські Меган Маркл та Гаррі стануть батьками вдруге.

У День святого Валентина представники пари оголосили про вагітність Меган Маркл. Відомо, що герцогиня завагітніла восени, а пологи відбудуться наприкінці весни 2021 року.

У Букінгемському палаці заявили, що вся королівська родина в захваті від цієї новини.

Фото: Getty images

Джерело: Royal

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка