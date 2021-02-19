Королівське подружжя принца Гаррі та Меган Маркл позбавлять усіх королівських звань та титулів. Таке рішення офіційно оприлюднили представники Букінгемського палацу.

Герцоги Сассекські більше не матимуть королівських патронажів, які були надані Єлизаветою II, а принц Гаррі позбудеться усіх військових звань.

– Герцог і герцогиня Сассекські підтвердили Її Величності королеві, що вони не будуть знову чинними членами королівської сім’ї, – йдеться в заяві Букінгемського палацу.

Також у заяві підкреслили, що у палаці засмучені рішенням подружжя, але вони досі залишаються улюбленими членами сім’ї.

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У січні 2020 року 36-річний Гаррі і 39-річна Меган заявили, що хочуть скласти повноваження старших членів королівської сім’ї і здобути фінансову незалежність. У квітні вони припинили виконувати більшість королівських обов’язків, проте подружжю дали випробувальний термін в один рік, щоб добре обміркувати це рішення.

Меган Маркл вагітна

Герцоги Сассекські Меган Маркл та Гаррі стануть батьками вдруге.

У День святого Валентина представники пари оголосили про вагітність Меган Маркл. Відомо, що герцогиня завагітніла восени, а пологи відбудуться наприкінці весни 2021 року.

У Букінгемському палаці заявили, що вся королівська родина в захваті від цієї новини.

Фото: Getty images

Джерело: Royal