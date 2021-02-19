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Валентина Чорна |

Танці, порвані штани і безлюдний Відень: як Бабкін вирішив здійснити мрію

Український співак Сергій Бабкін, у якого напередодні діагностували рідкісне захворювання очей, прилетів до Австрії на повторну операцію. Перед тим, як прийти до лікарні, артист вирішив здійснити свою мрію та станцювати на безлюдній вулиці Відня.

Бабкин

На своїй сторінці в Instagram Сергій Бабкін поділився відео, на якому подолавши страх, він танцює посеред вулиці.

– Триптих Мрія. У ніч перед операцією у Відні, я здійснив свою мрію, подолавши страх. P.S. Місце, через яке вибіг cтрах, ви побачите на третьому зображенні, – написав Бабкін.

За словами Сергія, не обійшлося без пригод. Під час виконання активних танцювальних рухів співак порвав штани.

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Сергію Бабкіну зробили першу операцію на очах

Українському співаку Сергію Бабкіну провели офтальмологічну операцію у Відні (Австрія).

5 лютого йому зробили операцію на одному оці, де ситуація була найскладніша. Пізніше він повернеться, щоб прооперувати інше око.

Відомо, що спочатку планувалося зробити операцію відразу на два ока, але лікар сказав, що це неможливо. Також виникли труднощі з некоректним перекладом слів лікаря перекладачем, який повідомив Бабкіну, що він не готовий до операції через ускладнення – відшарування сітківки ока.

Фото: Сергій Бабкін

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