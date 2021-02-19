Популярна американська співачка Біллі Айліш була змушена звернутися до поліції. У виконавиці з’явився переслідувач, який весь час їй погрожує.

За даними іноземних ЗМІ, Біллі Айліш подала заяву до поліції. Зірка непокоїться за своє життя, оскільки з серпня 2020 року її переслідує Джон Гірл.

За словами виконавиці, чоловік оселився в старому шкільному будинку навпроти її житла в Лос-Анджелесі і засипав артистку листами з погрозами.

– Ти не зможеш отримати те, що хочеш, якщо тільки не хочеш померти за мене. Ти помреш, – йдеться в одній з таких записок.

Співачка стверджує, що Гірл постійно за нею стежить. Він бачить, як вона входить і виходить з будинку, дивиться на неї та показує лякаючі жести – як перерізає горло.

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У заяві Біллі говорить про те, що непокоїться за своє життя і безпеку членів своєї родини.

Повідомляється, що поліція Лос-Анджелеса вже почала розслідування, проте ще не заарештувала переслідувача артистки.

Все, чого хоче зірка, – це щоб Гірл тримався на відстані і не наближався до неї і її сім’ї ближче, ніж на 200 ярдів.

Айліш і Розалія випустили спільну пісню

Іспанська співачка Розалія і Біллі Айліш випустили кліп на нову пісню. Сингл Lo Vas a Olvidar, що в перекладі з іспанської – Ти її не забудеш, став офіційним саундтреком до спеціального епізоду серіалу Ейфорія.

Кліп на пісню зняв австралійсько-американський режисер Набіль Елдеркін. Мінімалістичне відео оформлено в темних тонах.

Фото: BILLIE EILISH