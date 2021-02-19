Український режисер Максим Тужилін працюватиме над створенням конкурсного ролика гурту Go-A для Євробачення-2021. Кліпмейкер розповів, як йому вдалося придумати ідею відео та коли відбудеться реліз.

– Чому вирішили взяти участь у мистецькому конкурсі на створення кліпу для конкурсної пісні Шум гурту Go-A?

– У 2020 році я якомога частіше намагався брати участь у багатьох творчих конкурсах як режисер. Я навіть був фіналістом конкурсу YO Directors Awards. У цьому разі я також вирішив спробувати себе, оскільки стежив за Національним відбором на Євробачення та учасниками.

Мені дуже імпонує творчість гурту Go-A та пісня, яку журі обрало для Євробачення-2021. Тому я вирішив створити ідею та надіслати свою пропозицію. Потім у нас був захист, який відбувався в онлайн-форматі, де ми спілкувалися з учасниками гурту та членами журі.

– Як швидко народилася ідея для кліпу?

– Я подивився оригінальний кліп гурту, де вони у захисних костюмах та масках, і мені він дуже сподобався. Тому я подумав, що варто спробувати розвинути цю історію. Приблизно п’ять днів я працював над своєю ідеєю, думав та креативив. В останній день, коли можно було надіслати творчу пропозицію, я завершив її. Ми з дизайнером оформили все у презентацію, додали деякі референси, зробили опис, а вже потім я захищав свою роботу.

– Чи можете коротко поділитися, що лежатиме в основі ролика? Де відбуватимуться зйомки?

– До офіційного релізу всі деталі ми триматимемо під великим секретом. Це досить короткий дедлайн для зйомки такого масштабного кліпу, адже треба підготувати костюми, образи та обрати локації.

– Як вам взагалі конкурсна пісня гурту Go-A?

– Пісня дуже драйвова, етнічна та сучасна. Тому я вважаю, що у гурту Go-A є великі шанси на перемогу.

Зі свого боку ми зробимо все можливе, щоб ще раз наголосити на виразності пісні Шум, показати красу нашого краю та зробити все у найкращий спосіб. Я впевнений, що Go-A гідно представить нашу країну.

Go-A знімуть знімуть новий кліп для Євробачення-2021

Український гурт Go-A для Євробачення-2021 представить нову версію пісні Шум та кліп.

Представники України повинні змінити свій трек, адже конкурсна пісня та кліп мають тривати щонайбільше три хвилини.

Для цього Національна суспільна телерадіокомпанія організувала мистецький конкурс на створення кліпу. Переможцем став Максим Тужилін.

Фото: Максим Тужилін