Епатажна співачка MARUV станцювала відвертий танець на камеру і поділилася ним зі своїми шанувальниками.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відеоролик, в якому постала повністю в латексному вбранні – корсеті, стрінгах і чокері на шиї. Образ виконавиці доповнили довгі рукавички і високі ботфорти.

Відео MARUV почалося з великого плану її грудей, після, розвернувшись спиною до камери, співачка показала свою п’яту точку, а потім присіла, широко розвівши ноги.

– Бомба – ракета, дівчинка – цукерка, – підписала публікацію виконавиця.

Думки людей під роликом артистки розділилися. Хтось у захваті від відвертості співачки, а хтось вважає, що це вже занадто, і наголошує, що образ зірки приївся і стає нецікавим.

– Те, що зазвичай бачить гінеколог. Невже без попи не можна співати, немає таланту? Це занадто порнографічно, – пишуть підписники виконавиці.

Настя Каменських повністю роздяглася

Українська співачка Настя Каменських повністю роздяглася біля басейну і зізналася у прийнятті себе.

На знімку повністю оголена зірка позує спиною до фотографа біля басейну.

Фото: MARUV