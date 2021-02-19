PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика
Анастасія Рогожінська |

Земфіра присвятила пісню дворецькому з гри Homescapes

Російська рок-співачка Земфіра випустила анімаційне відео на пісню Остін. Сюжет кліпу розвивається навколо персонажа дворецького з популярної відеогри Homescapes.

Земфіра

Земфіра склала пісню, граючи в Homescapes.

Кліп знято за мотивами популярної гри Homescapes про дворецького Остіна, який відновлює фамільний особняк.

За сюжетом кліпу дворецький Остін ходить розваленим палацом. У фінальній сцені все майно дворецького розпродують, а будинок спалюють. Вранці він прокидається у грі.

Земфіра зняла кліп разом із компанією Playrix, яка належить до трійки найуспішніших розробників мобільних ігор у світі. Серед популярних ігор розробника – Fishdom, Gardenscapes і Homescapes.

Читайте
Український режисер зняв кліп для Cardi B

Нещодавно Земфіра випустила кліп на пісню Злой человек. Цей сингл – саундтрек до фільму Північний вітер, який зняла російський актор та режисер Рената Литвинова.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка