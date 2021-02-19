Російська рок-співачка Земфіра випустила анімаційне відео на пісню Остін. Сюжет кліпу розвивається навколо персонажа дворецького з популярної відеогри Homescapes.

Земфіра склала пісню, граючи в Homescapes.

Кліп знято за мотивами популярної гри Homescapes про дворецького Остіна, який відновлює фамільний особняк.

За сюжетом кліпу дворецький Остін ходить розваленим палацом. У фінальній сцені все майно дворецького розпродують, а будинок спалюють. Вранці він прокидається у грі.

Земфіра зняла кліп разом із компанією Playrix, яка належить до трійки найуспішніших розробників мобільних ігор у світі. Серед популярних ігор розробника – Fishdom, Gardenscapes і Homescapes.

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Нещодавно Земфіра випустила кліп на пісню Злой человек. Цей сингл – саундтрек до фільму Північний вітер, який зняла російський актор та режисер Рената Литвинова.