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Юлія Захарченко |

Позувала у спідній білизні: Кім Кардашян відсвяткувала розлучення

Американська підприємниця Кім Кардашян відсвяткувала подачу документів на розлучення з репером Каньє Вестом.

Позувала у спідній білизні: Кім Кардашян відсвяткувала розлучення

Молода бізнесвумен опублікувала відео у спідній білизні на своїй сторінці в Instagram.

Кім Кардашян показала підписникам нову колекцію білизни власного бренду Skims. 40-річна телезірка зняла себе в дзеркалі в одному топі та трусах у гардеробній кімнаті.

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Кардашян виклала це відео одразу після новини про розлучення з Каньє Вестом. Інформація про розрив стосунків пари з’явилася у мережі 6 січня. З чуток, ініціатором цього була Кардашян. Незабаром з’ясувалося, що Каньє Вест має намір переїхати у Лондон після розірвання шлюбу.

Як Вест ставиться до розриву шлюбу

Американський репер Каньє Вест важко переживає розрив шлюбу з Кім Кардашян. За словами інсайдерів, Вест розлучається з Кардашян з її ініціативи та відчуває себе засмученим.

Однак підприємниця нейтрально ставиться до розриву спільного з репером шлюбу. Попри те, що Каньє Вест все ще її кохає, вона наполягає на розлученні.

Фото: Кім Кардашян

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