Відомий український телеведучий та учасник проекту Холостяк Микита Добринін відверто розповів про сім’ю, емоційність та страхи, роботу з психологом, відповідальне батьківство і про те, з якими стереотипами стикається.

Таке інтерв’ю він дав в рамках проекту проти гендерних стереотипів, яку проводить телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia. Героями проекту #Сильний стали 14 відомих чоловіків.

Микита як ніхто знає, наскільки стереотипи суспільства впливають на стосунки в парі. Адже він, як головний герой романтичного реаліті-шоу, був у центрі особливо прискіпливої уваги аудиторії

Стосунки з сім’єю

Добринін розповів, що у нього незвичайна сім’я з довгою і цікавою історією.

– У мене незвичайна сім’я. Або, можливо, звичайна для когось. Дуже любляча, дуже дбайлива. У нас сім’я з довгою, цікавою і глибокою історією, адже мої прадід і прапрадід – священники.

А от батька Микита майже не знав, пам’ятає лише з фотографій.

– Моїм вихованням більше займався дідусь. Багато життєвих принципів в мені заклав саме він. Частково вони старомодні. У нашому будинку не було і дня, коли стояли порожні вази. Дідусь постійно дарував бабусі квіти, і це було настільки круто! Я бачив з самого дитинства, як він любить свою жінку.

“Чоловіки не плачуть” та інші стереотипи

Колишній холостяк зізнався, що в дитинстві йому часто доводилось приховувати свої емоції, адже чоловікові їх начебто показувати не можна. А все це дуже впливає на формування нервової системи.

– Ти впав, вдарив коліно, і ти розумієш, що зараз тобі хочеться кричати та плакати. Але у твоїй голові звучить фраза: Так, хлопці не плачуть. Ніхто не побачить, що ти плачеш, але ти цього собі дозволити не можеш. І я зривався, кричав, ламав іграшки, предмети. Просто тому, що накопичувалися емоції, і я не міг їх показати.

Сильний чоловік – не той, хто не носить рожевого, хто завжди суворий і у кого величезні м’язи. Сильний чоловік не боїться показувати свої емоції.

– Я зараз говорю не про злість, не про агресію. Це про чоловіків, які своїм дітям не соромляться сказати я тебе люблю. Такі прості слова, але я впевнений, що в нашій країні дуже мало татусів, які говорять їх дітям.

Частий стереотип, з яким доводиться зустрічатися Микиті – зовнішність та заробіток.

На думку Добриніна, це абсолютно нормальна ситуація, коли жінка досягає високих результатів у своїй сфері діяльності.

– У сфері блогінгу Даша набагато успішніша за мене. Їй подобається цим займатися, а мені подобається, що їй подобається цим займатися. Я намагаюсь скрасити її будні, зробити легшою і простішою її роботу. Коли у неї була зйомка або рекламний прояв, намагався продумати логістику цих зустрічей. Даша була і завжди буде моєю підтримкою в будь-якій ситуації.

Тато в декреті та відповідальне батьківство

Колишній учасник проекту Холостяк розповів, що вони з дружиною дуже відповідально ставилися до планування вагітності. Пара прошла необхідні обстеження та перевірила своє здоров’я.

– Вагітність Даші – довгоочікуваний момент. Я радів, плакав. Це казкові почуття. Так, немов у звичайний понеділок оголошують на всіх телеканалах, що сьогодні Новий рік. І для тебе це просто вселенське свято. Виходиш на вулицю і хочеш всім розповісти про це.

На думку Добриніна, немає нічого поганого, коли чоловік іде в декрет. Ти любиш свою дитину, ти хочеш про неї піклуватися і проводити з нею більше часу.

– Чоловік залишається чоловіком, незалежно від того, був він сьогодні на роботі або сидів вдома з дитиною. Жінка залишається жінкою, незалежно від того, заробляла вона сьогодні гроші або годувала дитину грудьми.

Про проект Холостяк

Український телеведучий вважає, що Холостяк – це частково проект про пошук себе. І для учасниць, і для Холостяка, адже ти по-новому відкриваєшся.

– Ти переживаєш дуже цікаві етапи у своєму житті. І якщо ти ставиш серйозну мету, то отримаєш серйозний результат. Це проект про пошук кохання. І це пригода. І у кожного з Холостяків, як ми бачимо, вона складається абсолютно по-різному.

Проект # Сильний

#Сильний – це відверта розмова про методи виховання, через які довелося пройти героям кампанії в ранньому дитинстві, у розподілі ролей у сім’ї і право на відкритий прояв емоцій.

Героями кампанії #Сильний стали: Ектор Хіменес-Браво; Григорій Решетник; ведучий гостросоціального проекту Один за всіх Сергій Костира; бізнесмен, блогер і продюсер гурту TVORCHI Петро Заставний; блогер і підприємець Ваня Кришталь; актор Тарас Цимбалюк; головний Холостяк весни-2021 Михайло Заливако; Микита Добринін; психолог Андрій Козінчук; Олександр Еллерт; фіналіст проекту Холостячка, бізнесмен Олексій Тригубенко; Андрій Рибак; морпіх, ветеран війни Сергій Панков; поліцейський Сергій Багаліка.