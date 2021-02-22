Український блогер та підприємець Ваня Кришталь розповів про партнерські стосунки з коханою дружиною та стереотипи соціуму.

В інтерв’ю проекту Сильний від творців шоу Холостяк, Ваня розповів про зразкові стосунки власних батьків.

– Мої батьки вже 28 років разом. Вони продемонстрували мені зразковий варіант стосунків та вклали ці правильні істини в моє бачення сім’ї. Тато кожного дня зустрічав маму з роботи, вони завжди разом. Батьки вчили мене, що сім’я завжди на першому місці, – поділився спогадами з дитинства блогер.

У 2019 році Ваня одружився на своїй коханій, блогері Тані Парфільєвій. Пара почала зустрічатись ще в 16 років у 10 класі.

– Правда, я сам дивуюсь, як таке можливо взагалі. Це наші перші стосунки, ми перші партнери одне в одного. Ми кохаємо, разом розвиваємось, у нас спільні цілі та мрії, – сказав Кришталь.

Кришталь зізнався, що всі рішення вони ухвалюють разом, а хатні обов’язки розподіляються порівно.

– У нас досі вважають, що домашні обов’язки – це справа жінки, а чоловік має бути головним. У нашій сім’ї достатній обсяг домашньої роботи лежить на мені. І не тому, що Таня – погана господиня. Вона теж працює, теж утомлюється, я її поважаю і розумію. Я дуже радію її перемогам і вважаю, що Таня успішніша за мене. Тому спокійно можу сам прибрати або помити посуд. Якщо я помив посуд, то що – я позбувся чоловічої гідності? Наступного разу, коли в мене сядуть батарейки, це зробить Таня, – сказав блогер.

Також блогер зруйнував міф про полігамність чоловіків на власному прикладі. Ваня підкреслив, що має знайомих жінок, яких також не можна вважати моногамними.

– Я взагалі не згоден з думкою, що всі чоловіки зраджують. Це точно не закладено природою. На власному прикладі я можу довести зворотнє. Я зі своєю дружиною з 16 років, в мене навіть ніколи не було такої думки, аби піти та зрадити її. Я вважаю, що у такий спосіб чоловіки тікають від проблем, які є в сім’ї. На стороні вони їх просто компенсують. У моєї дружини є багато подружок, які ведуть бурхливе та яскраве інтимне життя, – поділився Ваня.

Кришталь розповів про типові ярлики в Instagram і як важливо не звертати увагу на критику в мережах.

– Наше суспільство ще не готове сприймати манікюр у чоловіків. Але якщо у мого друга будуть кольорові нігті, то я не буду цього цуратись, навпаки, я схвалюю таку сміливість. Головне, що ти залишаєшься чесним перед собою.

Блогер додав, що потрібно прагнути влсного розвитку, не дивлячись ні на які перепони.

– Радянській світ ставив жорстокі рамки перед суспільством, тому ми досі страждаємо від цього. Будь-які зміни, які допомогають твоєму розвитку та становленню, мають бути реалізовані, навіть якщо треба для цього руйнувати шаблони, – розповів Кришталь.

– Якщо читати кожне повідомлення, яке критикує мою діяльність або дружини, то ми, мабуть, вже ніколи б не вийшли з депресії. Але до всього треба підходити тверезо: кожен має свою думку. Головне – це твоє сприйняття ситуації та власна самокритика. Має бути баланс, – сказав Ваня.

Телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia продовжують кампанію проти гендерно обумовлених стереотипів.

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Фото: Ваня Кришталь