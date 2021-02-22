Відомий електронний дует Daft Punk оголосив про припинення творчої діяльності.
Гурт попрощався з шанувальниками 8-михвилинним відео під назвою Epilogue. Кадри для нього взяті з фільму Electroma, який вийшов у 2006 році, до них додано екран з написом 1993-2021.
Представник музикантів Кетрін Фрейзер підтвердила, що гурт припинив існування, однак точну причину не назвала.
Дует Daft Punk створений у 1993 року в Парижі. За свою кар’єру музиканти випустили чотири альбоми – Homework, Discovery, Human After All і Random Access Memories.
Окрім впізнаваної музики, виконавці відомі своїми незвичними сценічними образами – вони часто виступають в костюмах і шоломах роботів.
Останній альбом став найуспішнішим для гурту, адже за нього вони отримали п’ять нагород Греммі. Альбом очолив чарти в 21 країні, зокрема в США і у Великій Британії.
Одна з найпопулярніших композицій гурту Daft Punk – Get Lucky, на яку різні виконавці зробили численні кавери.
Також серед найвідоміших хітів гурту: Lose Yourself To Dance, One More Time, Da Funk, Instant Crush.
Джерело: Pitchfork