Відомий електронний дует Daft Punk оголосив про припинення творчої діяльності.

Гурт попрощався з шанувальниками 8-михвилинним відео під назвою Epilogue. Кадри для нього взяті з фільму Electroma, який вийшов у 2006 році, до них додано екран з написом 1993-2021.

Представник музикантів Кетрін Фрейзер підтвердила, що гурт припинив існування, однак точну причину не назвала.

Дует Daft Punk створений у 1993 року в Парижі. За свою кар’єру музиканти випустили чотири альбоми – Homework, Discovery, Human After All і Random Access Memories.

Окрім впізнаваної музики, виконавці відомі своїми незвичними сценічними образами – вони часто виступають в костюмах і шоломах роботів.

Останній альбом став найуспішнішим для гурту, адже за нього вони отримали п’ять нагород Греммі. Альбом очолив чарти в 21 країні, зокрема в США і у Великій Британії.

Одна з найпопулярніших композицій гурту Daft Punk – Get Lucky, на яку різні виконавці зробили численні кавери.

Також серед найвідоміших хітів гурту: Lose Yourself To Dance, One More Time, Da Funk, Instant Crush.

Джерело: Pitchfork