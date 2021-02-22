Українська співачка Настя Каменських (NK) показала, як виглядає після виснажливих і тривалих зйомок. Співачка зазначила, що працювала більше доби над новим проектом.

Настя опублікувала в своїх Instagram-сторіс знімки, де виглядає досить втомленою. Співачка не зізналась, над яким саме проектом вона так ревно працювала, але пообіцяла, що буде дуже круто.

Артистка позувала без макіяжу в домашньому одязі із зібраним волоссям у пучок.

– Привіт! Я вижила! Знімали більше доби! Не відчуваю тіла, але це буде щось…Наїлась шоколаду та існую сьогодні тільки горизонтально, – написала співачка.











Не відчуваю тіла: Настя Каменських опублікувала фото після тривалих зйомок / 3 фотографии

Також Каменських додала, що мріє привести в порядок свої нігті, але у неї фізично немає сил доїхати до майстра манікюру.

– Так шкода, що вдома немає плоскогубців, – іронічно підписала фото Настя.

Каменських звернулася до шанувальників після смерті батька

Відома українська співачка Настя Каменських розповіла шанувальникам, що надихнуло її на новий кліп на пісню Почуття.

Думками про життєві цінності Каменських поділилася в своєму Instagram.

У публікації Настя Каменських підкреслила, що головним почуттям назавжди залишиться любов.

29 січня 2021 року відбулася прем’єра кліпу NK – Почуття, який вона присвятила своєму батькові.

Фото: Настя Каменських