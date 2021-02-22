Популярна українська співачка Оля Полякова приголомшила шанувальників станом своєї квартири в центрі Києва.

На своїй сторінці в Instagram Полякова опублікувала відео, в якому поділилася тим, що в її оселі обвалилася стеля. Інцидент трапився внаслідок накопиченої води на даху будинку від бурульок і снігу.

Виконавиця живе на останньому поверсі, тому весь удар від негоди приймає на себе.

Артистка вже давно обурена бездіяльністю комунальників і ЖЕКу, оскільки не раз зверталася до них по допомогу.

– Це моя квартира. Спочатку весь день текла стеля, а тепер вона обвалилася. Це як взагалі? Як можна жити в цьому будинку? Подивіться, що коїться і що сталося з моїм ремонтом, – сказала шокована Полякова.

Також виконавиця показала кімнату дочки, в якій почали випадати лампочки, а стінами тече вода.

– Тиждень це все текло на голову, а тепер і зовсім відвалилося. Діти збиралися в школу, а ось це все падало на них. Як це взагалі можливо? – запитує зірка у підписників.

Співачка наголосила, що не розуміє, до кого звертатися, оскільки вже писала і ходила в усі відповідні інстанції.

– Ось так обслуговують наші будинки комунальні підприємства. Цей будинок стоїть у центрі Києва на Інститутській. Ось так тут тепер все валяється, тепер я так живу. Я плачу близько 35 тис. грн на місяць за комунальні послуги. За що? – дивується артистка.

Підписники Полякової порадили їй звернутися до впливових друзів.

Зірка зазначила, що не потрібно користуватися своїми знайомствами, оскільки у кожного з нас є свої права.

– Друзі, не треба звертатися до друзів або знайомих, ми маємо користуватися своїми правами. Ми платимо за обслуговування будинку та комунальні послуги, нас просто мусять нормально обслуговувати згідно із законом. Ми платимо їм за це гроші, а в результаті в мене обвалилася стеля, – сказала Полякова.

Дорогому ремонту Полякової кінець

У середині лютого Оля Полякова скаржилася, що з даху її будинку звисають бурульки, які загрожують здоров’ю та життю людей. У своєму мікроблозі артистка опублікувала відео, на якому видно зіпсовані стелі та стіни, тази для води та величезні бурулі на вікнах.

За словами співачки, всі її спроби зв’язатися з місцевими підприємствами житлово-комунальних послуг Печерського району марні.

Полякова зізналася, що робила новий і черговий ремонт будинку навесні 2020 року.

Фото: Оля Полякова