Українська модель і акторка Даша Астаф’єва розповіла своїм шанувальникам, як навчитися любити себе.

На своїй сторінці в Instagram Астаф’єва відповіла на часте питання від підписників – як полюбити себе?

Артистка зазначила, що ця якість – талант, який для початку потрібно виявити, а потім закріпити. Зірка порадила поставити собі запитання – як багато важливого і корисного ви робите для себе?

– Настає момент, коли потрібно дати собі перезавантажитися. Почати засинати і прокидатися раніше, вчитися робити зарядку, щодня брати інтерв’ю Навіщо ти мені у всього нового, що впускаєте в себе і випускаєте в світ, – сказала Астаф’єва.

Зірка наголосила, що починати потрібно з малого – води, їжі, косметики, далі – заняттями і захопленнями, наостанок – оточення.

Також потрібно частіше залишатися наодинці з собою, а якщо не можете перебувати на самоті, то потрібно вчитися бути цікавими самим собі.

– Слухайте, дивіться, читайте те, що заповнить кожну прогалину в вашій історії, – підкреслила артистка.

Астаф’єва закликає своїх підписників знайомитися зі світом, цілеспрямовано подорожувати і пізнавати культуру всього навколо. А також вчитися новому і невідомому.

– Вчіться стояти на голові, готувати смачні сніданки, промовчати в потрібний момент або розбиратися в авто. Добре б знати столиці країн, як виявилося, для багатьох це незвідане поле, або мови. Вчіться помічати і допомагати тим, кому ви потрібні, – сказала модель.

Артистка вважає, що завдяки любові до себе можна зробити цей світ кращим.

– Нехай любов до себе стане вашою новою і таємною професією. Ця праця облагороджує і допомагає позбутися недоліків. Завжди знайдуться охочі вказати нам на наші мінуси. Ну і нехай, адже достатньо підтримки всього однієї людини, навіть якщо ця людина – ти, – підсумувала Астаф’єва.

Як позувати на фото

Гарячий майстер-клас, як потрібно позувати на фото, показала Даша Астаф’єва. Відео вона опублікувала у своєму мікроблозі.

У ролику модель позує у чорній білизні та комбінезоні-сітці.

Фото: Даша Астаф’єва, Сергій Сараханов