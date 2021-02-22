Заслужена артистка РРФСР Катерина Градова померла у віці 74 років у Москві.
Про це повідомив директор Гільдії акторів Союзу кінематографістів Валерій Гущин.
Причини і обставини смерті акторки поки невідомі.
Градова найбільш відома за роллю радистки Кет в серіалі Сімнадцять миттєвостей весни. Також вона знімалася у фільмах Таланти і шанувальники, Гніздо Глухаря, і серіалі Місце зустрічі змінити не можна.
Помер актор Андрій Мягков
Відомий російський актор театру і кіно Андрій Мягков помер 18 лютого у Москві на 83-му році життя.
Смерть актора підтвердили в прес-службі МХТ імені Чехова, в якому він служив.
За даними росЗМІ, попередня причина смерті – гостра серцева недостатність.