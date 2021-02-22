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Каріна Зуєва |

Померла акторка Катерина Градова

Заслужена артистка РРФСР Катерина Градова померла у віці 74 років у Москві.

Померла акторка Катерина Градова

Про це повідомив директор Гільдії акторів Союзу кінематографістів Валерій Гущин.

Причини і обставини смерті акторки поки невідомі.

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Градова найбільш відома за роллю радистки Кет в серіалі Сімнадцять миттєвостей весни. Також вона знімалася у фільмах Таланти і шанувальники, Гніздо Глухаря, і серіалі Місце зустрічі змінити не можна.

Помер актор Андрій Мягков

Відомий російський актор театру і кіно Андрій Мягков помер 18 лютого у Москві на 83-му році життя.

Смерть актора підтвердили в прес-службі МХТ імені Чехова, в якому він служив.

За даними росЗМІ, попередня причина смерті – гостра серцева недостатність.

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