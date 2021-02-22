Телеведуча Регіна Тодоренко здивувала підписників фото з рожевим волоссям.

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася світлиною, на якій позує у сукні молочного кольору з яскравим макіяжем у ніжно-рожевих відтінках.

Свій образ Тодоренко довершила масивними сережками з білими перлинами та тонкою підвіскою на шиї.

– Ніколи не могла б подумати, що мені настільки подобатиметься такий яскравий ніжно-рожевий образ! Чи ризикнули б перефарбувати волосся в такий колір? – написала телеведуча.

Шанувальникам Регіни дуже сподобався образ зірки. Підписники порівняли її з Аріель та зазначили, що вона має чудовий вигляд.

Регіна Тодоренко ледь не потонула під час серфінгу

Українська телеведуча Регіна Тодоренко ледь не потонула в океані під час заняття серфінгом.

За словами Тодоренко, вона рідко займається цим видом спорту, а в період вагітності і зовсім не мала шансу покататися. Саме тому Регіні важко справлятися з деякими хвилями.

Попри це, ведуча наголосила, що не перестала боятися води та знову піде назустріч власним страхам.

Фото: Регіна Тодоренко