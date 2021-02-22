Домашнє насильство: зірки, які були жертвами і як його уникнути

22 лютого у світі відзначають Міжнародний день підтримки жертв злочинів. З цієї нагоди Факти ICTV хочуть нагадати про жертв домашнього насильства, а саме, хто зі знаменитостей постраждав від “коханих” тиранів, як із цим боротися, а також, де шукати допомоги у разі біди.

Ріанна та Кріс Браун

У 2009 році світ здригнувся від зображень обличчя відомої співачки Ріанни. Воно було розбите і в синцях. Причиною травм став коханий виконавиці Кріс Браун.

Він побив дівчину в авто, намагався задушити, а потім втік від поліції. Згодом він усвідомив, що накоїв, і самостійно прийшов здаватися копам. У результаті його засудили до умовного 5-річного терміну.

До слова, на цьому історія щодо насильства з боку Брауна не закінчилася. У січні 2016 року Кріса Брауна звинуватили в нанесенні побоїв жінці на приватній вечірці.

Минулого року Брауна затримали в Парижі (Франція) через звинувачення 24-річної дівчини у зґвалтуванні.

Вітні Г’юстон і Боббі Браун

Легендарна співачка Вітні Г’юстон певний період життя була одружена з репером Боббі Брауном. За її словами, чоловік негативно вплинув на її життя і призвів до низки трагедій.

У 2003 році його заарештували за домашнє насильство. Однак історія отримала несподіваний фінал. Пара вийшла із залу суду під руку. Хоча Г’юстон і Браун таки розлучилися, але лише через чотири роки після цього інциденту.

Шарліз Терон та її батько

Якщо попередні героїні статті постраждали внаслідок нападів з боку коханих, то актриса Шарліз Терон пережила пекло на Землі ще в дитинстві. Батько голлівудської зірки був справжнім тираном. Дитинство актриси проходило в ПАР. Чоловік зловживав алкоголем і бив Шарліз із матір’ю.

Одного разу батько прийшов додому п’яним та озброєним. Він погрожував вбити свою дочку і дружину, потім чоловік відкрив вогонь у кімнаті майбутньої актриси. Однак мама дівчинки випередила його і в цілях самозахисту вистрілила перша.

Жінку не судили за вбивство. Коли Шарліз Терон виросла, то відкрила кілька кризових центрів для жертв насильства.

Ксенія Мішина

Відома актриса і головна героїня романтичного реаліті Холостячка Ксенія Мішина поділилася своєю історією про домашнє насильство.

Артистка зізналася, що жила з аб’юзером. Мішина розповіла, що це було на старті її кар’єри, коли були лише нескінченні проби і незначні підробітки аніматором.

– Навряд чи я зможу описати словами те липке відчуття відторгнення і біль від усвідомлення безвиході. У мене не було вибору. Нескінченні розставання з маленьким Платоном, величезне почуття провини і дикий страх, що я не зможу закрити дитині базові потреби, – зазначила Мішина.

У неї з’явився чоловік, який забезпечив її хорошим житлом і турботою. Однак з часом це переросло лише у приниження, ревнощі, образи та фізичне насильство.

– Регулярно слухала, що всі актриси повії і я повинна зробити вибір: професія або сім’я. Зриви змін, скандали, агресивні ревнощі, фактично арешти у квартирі, коли я мала йти на роботу. Жадібність, фінансовий тиск і приниження аж до відбирання всіх подарунків. Потім у хід пішли руки, – зізналася актриса.

Вона знайшла у собі сили розірвати це замкнене коло і навіть на час відмовилася від кар’єри актриси, працюючи ріелтором. Однак, як ми вже знаємо, вона змогла повернутися до акторської кар’єри.

Оля Полякова

Відома українська співачка Оля Полякова, яка має міцну родину та двох дочок, лише у 2020 році в інтерв’ю зізналася, що ще у 17 років вона стала жертвою насильства.

Тоді у неї був роман з впливовим хлопцем, який нині є політиком у Вінниці.

Екс-бойфренд Полякової періодично піднімав на неї руку. Вона вирішила не миритися з цим і порвала з хлопцем.

Проте згодом він знайшов спосіб, як помститися співачці. Поляковій спалили квартиру. А також, як розповіла зірка, він найняв молодиків, які пізніше її побили.

– Вони мене впіймали під нічним клубом і побили до напівнепритомного стану. Це було жахливо – виникли серйозні проблеми, зокрема і зі слухом, – розповіла Оля Полякова.

Мета аб’юзера – зробити вас нікчемою

Відомі, популярні, улюблениці публіки та просто сильні жінки, про яких йшлося вище змогли наступити на горло насильникам, вирватися з пекла та стати на ноги. Це складно, а часом здається, що неможливо. Проте варто знати, що це можливо і необхідно заради себе самої.

– Вам, дорогі жінки, часто мами, які потрапляють у коло насильства – фізичного, емоційного, фінансового та сексуального, я хочу сказати: ця сила є в кожної! Повірте у себе! Це не можна терпіти! – говорила Ксенія Мішина.

Важливо розуміти, що насильство буває не лише фізичним. Воно може бути економічним, психологічним та сексуальним.

Якщо з сексуальним та фізичним все зрозуміло, то економічне охоплює умисне позбавлення житла, їжі, одягу, майна, коштів чи документів чи можливості користуватися ними, також сюди входить і заборона на роботу або навпаки. Психологічне насильство – це використання переваги, щоб принизити та знецінити іншого члена родини. Ба більше, у це поняття входить навіть ігнорування потреб та почуттів партнера.

Найчастіше все починається саме з психологічного пресингу. А перші дзвіночки можна помітити на перших етапах стосунків.

– Те, що ви пробачаєте на самому початку, мовляв, це емоції або, наприклад, людини просто економна, це потім має погані наслідки. Я раджу всім почитати про ці види насилля та зрозуміти, чи проявляються якісь моменти в їхньому житті, – переконує телеведуча Ранку у великому місті на ICTV Юлія Зорій.

Також пам’ятайте у насилля не має віку та статі – жертвою може стати кожен.

– Головний сигнал – це його вербальне спілкування з вами. Якщо він дозволяє собі принизливі висловлювання на вашу адресу, так звані жартівливі підколи, від яких у вас під шлунком починає підсмоктувати від жаху, болю та образи, – заявила Почесний посол фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та телеведуча Маша Єфросиніна.

Також сюди можна спокійно віднести жарти у присутності його друзів, зневажливі висловлення щодо вашої зовнішності, дій, думок та поглядів на життя.

– Якщо він критикує усе, що ви говорите, це і є перші сигнали того, що людина самостверджується за ваш рахунок. Його головна мета – зробити вас нікчемою, людиною без думок, позиції та принципів, а потім почати витирати об вас ноги, – наголосила Єфросиніна.

Через деякий час перші паростки у голові жінки починають проростати. Самооцінка стає гіршою, гарний настрій не норма, а подарунок долі, самовираження відходить на задній план. А якщо цей набір прикрасити ревнощами на пустому місці, то ще й “віра у велике кохання не залишатиме”. А образи? То “лише жарти”. У таких ситуація жінки не завжди розуміють, що вони вже у халепі.

– Будь-які види насилля не мають нічого спільного з коханням. Це величезна помилка. Це велика негативна ілюзія. Психологічні насильники вони настільки вміють гарно запудрити мізки, маніпулювати свідомістю, що людина починає щиро вірити у великого кохання. Це омана! – наголошує ведуча Юлія Зорій.

Юлія Зорій у 22 роки також наразилася на психологічне насилля. Аб’юзер настільки маніпулював та тиснув на дівчину, що вона щиро вірила у свої так звані негативні риси, а цей хлопець це її останній шанс на щастя. Проте це був результат психологічного пресингу з боку чоловіка. Ведуча звернулася до психотерапевта, який і допоміг повернути віру в себе.

– По-перше, складно піти від таких стосунків, бо тебе так психологічно затравлюють, що щиро віриш в те, що ти сам по собі нічого не вартий. Якщо у тебе є друзі чи родина, якій ти довіряєш, то варто йти до них та все розповідати. І варто йти по кваліфіковану допомогу – до психологів, психотерапевтів. Брати консультації та поступово скидати те, що накопичилося у таких стосунках. Я раджу насамперед звертатися до психолога, навіть якщо немає грошей. У нас є урядові, соціальні служби, неурядові гарячі лінії. Вихід є, якщо людина хоче вирватися, – наголошує Зорій.

Наодинці з тираном

Більшість продовжують жити з аб’юзером, навіть, коли знають про його схильності. Чому такі люди мовчать?

Сама винна, сама за нього виходила – у цьому немає твоєї провини! Ніщо і ніхто не може виправдати насильство над людиною. Ти помилилася у виборі партнера, і ти маєш право на цю помилку, так само, як і на її виправлення.

Мене засміють – ні, хоч би яку реакцію суспільства ти зустріла, вона ніяк не впливає на твоє право на безпеку та на щасливе і здорове життя.

Куди я піду, кому я потрібна, я не прогодую сама дітей – зможеш, якщо є бажання. В українок ніхто не відбирав право на роботу та оплату їхньої праці.

Куди в моєму віці вже когось шукати – жінка в будь-якому віці прекрасна і заслуговує на повагу, якщо вам її не дають – треба йти.

– Коли ти плачеш щоночі в туалеті. Коли у свої 25-30 років ти маєш вигляд, ніби тобі набагато більше. Коли тобі не хочеться посміхатися. Коли напади тривожності та апатії розтягуються на тижні. Коли ти втрачаєш смак до життя. Коли боїшся його повернення додому. Коли його компанія обтяжує тебе та стає джерелом стресу. Усе це – причини шукати допомоги. Забудь про те, ти живеш із ним 5-10-15 років. Завжди можна почати нове щасливе життя, – зазначає Маша Єфросініна.

Говори і тебе почують, стукай і тобі відкриють

Якщо ви страждаєте у стосунках, то завжди варто про це говорити, щонайменше, тим людям, яким не байдуже на вашу долю – друзям, родині та, навіть, колегам на роботі. Хтось скаже вам добре слово та підтримає, хтось допоможе фінансово, якщо ви перебуваєте у залежності від партнера. Сором та почуття провини не повинні вас зупиняти у жодному разі.

Ба більше, якщо вже з вами сталося якась біда, то ви завжди можете звернутися до поліції. У МВС України склали пам’ятку для людей, які страждають від домашнього насилля. Телефон для жертв домашнього насилля: 15-47.

Також можна звернутися до організації Ла Страда-Україна, яка надає допомогу жертвам домашнього насилля. Телефон: 116 123.

Домашнє насильство в Україні