Український борець греко-римського стилю і народний депутат Верховної Ради Жан Беленюк виявив у себе здатність визначати людей, які перехворіли на Covid-19.

Цією інформацією Беленюк поділився на своїй сторінці в Facebook. Спортсмен зазначив, що може за запахом тіла визначити людей, які перехворіли на коронавірус.

Все почалося з того, що він помітив специфічний запах зі своїх пахв.

– Оскільки я займаюся контактним видом спорту, то почав помічати у своїх спаринг-партнерів, які перехворіли на Covid-19, такий же подібний запах із пахв, як у мене. Мені він чомусь нагадує часник, – розповів Беленюк.

Спортсмен поцікавився, чи з’явилися ще у когось такі вміння. А якщо це унікальна здатність, то він відразу подасть свою кандидатуру на Україні має талант.

Жан Беленюк перехворів на Covid-19

У кінці вересня 2020 року стало відомо, що Жан Беленюк захворів на коронавірус. За словами нардепа, в нього кілька днів трималася висока температура, а під вечір боліла голова.

Також Беленюк розповідав, що в нього був поганий загальний стан, через що довелося мінімізувати фізичне навантаження та зберігати постільний режим. Але він вдячний своєму здоров’ю і імунітету за те, що переніс хворобу в дуже легкій формі.