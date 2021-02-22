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Людмила Богданова |

Віктор Павлік та його дружина назвали стать майбутньої дитини

Український співак Віктор Павлік та його дружина Катерина Реп’яхова назвали стать їхньої майбутньої дитини. Пара зізналася, що вони б хотіли хлопчика для продовження роду Павліків, але підозрюють, що це буде дівчинка.

Віктор Павлік

Щоб дізнатися, хто саме у них народиться, подружжя замовило спеціальну коробку з сюрпризом. Сині шари, що вилетіли з неї, не підтвердили очікування – Катерина вагітна хлопчиком.

– Я була настільки шокована, що стояла як укопана, коли побачила колір кульок, – поділилася кохана Віктора Павліка.

Пологи заплановані на 13 червня, саме у 27-й день народження Катерини.

 

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Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

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Одруження Віктора Павліка

Віктор Павлік вдруге одружився у травні 2020 року. Його обраницею стала Катерина Реп’яхова – колишній концертний директор артиста.

У січні 2021 року пара відкрито повідомила про вагітність.

Фото: Катя Реп’яхова

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