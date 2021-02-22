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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Вже відчуваю подих весни: Лілія Ребрик про наближення тепла

Українська телеведуча Лілія Ребрик привітала українців з наближенням весни.

Лилия Ребрик

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася новим фото та зазначила, що з нетерпінням чекає справжнього тепла.

– Останній понеділок лютого і – що найбільше додає сил і настрою – останній ЗИМОВИЙ понеділок! Всього 7 днів і – весна. Її подих уже відчувається! Помітили, що вже пізніше сідає сонце? Що повітря вже пахне нотками весни? Що вже є передчуття чогось нового та надихаючого? – написала телеведуча.

Ребрик зізналася, що її розчаровують гори брудного снігу, однак саме в них вона вбачає провісників березня.

– Запасайтеся терпінням, готуйтеся змінити гардероб (щоб у ньому було побільше яскравого цієї весни), мрійте та будуйте плани, — написала Лілія.

Настя Каменських виставила свій одяг на аукціон

Українська співачка Настя Каменських запустила благодійний аукціон своїх речей.

Зірка заявила, що зібрала одяг, взуття та аксесуари, в яких проживала важливі моменти життя. Тепер володарем цих речей може стати кожен охочий. Всі отримані кошти підуть на допомогу онкохворим дітям.

Настя підкреслила, що деякі речі будуть розіграні в форматі аукціону, а деякі – рандомно.

Фото: Лілія Ребрик

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