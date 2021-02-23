Канадський співак Джастін Бібер побив усі рекорди TikTok за кількістю переглядів прямої трансляції концерту.

Співак весь час дивує своїх шанувальників. Цього разу Бібер вирішив провести віртуальний концерт, на якому він вперше виконав пісні зі свого альбому Journals.

Концерт Джастіна став рекордсменом за найбільшою кількістю переглядів прямого ефіру соцмережі TikTok.

Трансляцію дивилося понад 5 млн осіб, а кількість підписників Джастіна різко збільшилася на 700 тис.

Зараз у співака понад 20 млн фоловерів в TikTok і 164 млн в Instagram.

Останній сингл Бібера Anyone також піднявся на першу сходинку в iTunes за вихідні. А за даними Spotify пісня налічує понад 132 млн прослуховувань.

Топ-10 найпопулярніших зірок Instagram

У рейтинг топ-10 зірок Instagram з найбільшою кількістю підписників потрапили футболісти, співаки, актори та моделі.

Лідером рейтингу став португальський футболіст Кріштіану Роналду з рекордними 259 млн підписників.

Друге почесне місце отримала американська співачка Аріана Гранде. Рекламний пост на сторінці в Instagram у Гранде обійдеться в $853 тис.

Завершує список рейтингу відома співачка Тейлор Свіфт. Instagram артистки налічує 164 млн підписників.

Профіль Тейлор різноманітний і поєднує в собі кілька стилів.

Фото: Джастін Бібер