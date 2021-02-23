Актора Жерара Депардьє звинуватили у зґвалтуванні

Французького актора Жерара Депардьє підозрюють у сексуальних домаганнях.

Припускається, що він зробив ці дії у 2018 році щодо 20-річної актриси. Первісне розслідування звинувачень у зґвалтуванні проти Депардьє припинили у 2019 році через відсутність доказів. Однак влітку 2020 року їх відновили.

Акторка звинувачує Депардьє в зґвалтуванні, яке нібито скоїв французький актор у своєму будинку в Парижі у серпні 2018 року.

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Адвокат Депардьє Ерве Темім заявив, що вони з його підзахисним заперечують ці звинувачення. За словами наближеного до французького актора джерела, Депардьє – друг сім’ї цієї акторки. Ім’я дівчини не розкривають.

Секс-скандали у світовому шоу-бізнесі

За особистим життям знаменитостей стежать журналісти та мільйони прихильників по всьому світу. Іноді в пресі з’являються новини про сексуальні скандали у світовому шоу-бізнесі за участі відомих акторів, талановитих продюсерів, видатних кінорежисерів, легендарних музикантів або інших діячів мистецтва.

Багатьох з них звинувачували у сексуальних домаганнях або зґвалтуваннях неодноразово. Деякі знаменитості навіть через багато років розгрібають наслідки цих чуток та звинувачень.

Наприклад, кінорежисер Роман Поланський до цього часу не відвідує багато країн, які можуть заарештувати та депортувати його у США. Через звинувачення у зґвалтуванні 13-річної дівчинки Поланський на піку своєї кар’єри отримав серйозний удар по репутації.