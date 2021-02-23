Відомий український співак Віктор Павлік розповів про пророкування циганки, відповів на запитання про зради в шлюбі і рукоприкладство.

В інтерв’ю для програми Неймовірна правда про зірок 55-річний виконавець зізнався, що одного разу йому сказали, що в нього буде п’ять дружин. Зараз співак одружений на своєму концертному директорові Катерині Реп’яховій – це четверта жінка артиста.

– Те, що мені передбачили п’ять дружин, – правда. Про це сказала жінка циганського походження, – сказав Віктор Павлік.

Співак пожартував, що його п’ятий шлюб буде з племінницею нинішньої дружини Катерини.

На запитання про зради в шлюбі Павлік відповів неоднозначно.

Спочатку виконавець заявив, що фізичних зрад не було, але був флірт, а після зізнався в тому, що спав з іншими жінками.

– Секс з іншими жінками під час шлюбу був, так. Складно сказати, чи це зрада. Тоді я був молодий, але зараз вже в тому віці, коли краще книжку почитати, – сказав артист.

Також Павлік зізнався, що ніколи не бив колишню дружину цілеспрямовано, але під час скандалів міг дати відсіч.

– Можливо, було якесь рукоприкладство, але паралельно зі сварками. Вона мене, а я її, – розповів співак.

Віктор наголосив, що з Катериною в них таких сварок ще не було.

Павлік з дружиною розсекретили стать первістка

У січні стало відомо, що Віктор Павлік та Катерина Реп’яхова очікують народження первістка.

Щоб дізнатися, хто саме в них народиться, подружжя замовило спеціальну коробку з сюрпризом. Сині кульки, що вилетіли з неї, символізували те, що Катерина Реп’яхова вагітна хлопчиком. Пологи дівчини заплановані на 13 червня 2021 року.

Раніше Катерина розповідала, що дізналася про свій стан тільки на четвертому тижні вагітності.

Фото: Віктор Павлік