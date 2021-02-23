Головна героїня романтичного реаліті-шоу Холостячка Ксенія Мішина зізналася, що саме аб’юзивні стосунки стали для неї поштовхом на шляху до самореалізації.

У сторіз на своїй сторінці в Instagram зірка записала відео, у якому розповіла про важкий період свого життя.

Вона поділилася, що зустрічалася із хлопцем, який був справжнім диктатором.

– Я стала на шлях самореалізації, коли перебувала в дуже важких стосунках, де була тільки диктатура. На той момент я займалася дитиною і намагалася себе переконати, що це нормально. Я вірила, терпіла, чекала, що все буде так, як на початку, – розповіла Ксенія.

Мішина зазначила, що її життя почало змінюватися у той момент, коли вона усвідомила, що такі стосунки – це ненормально.

Саме це усвідомлення стало поштовхом до великих змін у житті Ксенії.

Як Мішина та Еллерт відпочили у Домінікані

Українська акторка Ксенія Мішина відпочивала у Домінікані разом зі своїм обранцем Олександром Еллертом.

Мішина та Еллерт полетіли у відпустку разом з дітьми – Елею та Платоном. Вони зупинилася у готелі на березі Карибського моря, де випадково зустріли Ірину Федишин з чоловіком Віталієм Човником та двома синами.

Зіркові родини поділилися відео з відпочинку та показали, що весело проводять час разом. Вони купаються в морі, засмагають та активно граються з дітьми.

Фото: Ксенія Мішина