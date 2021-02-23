Радіоведучий, комік та автор гумористичних проектів Андрій Рибак розповів про стосунки з батьками та поділився своїм баченням сильного чоловіка.

У відвертому інтерв’ю проекту Сильний від творців шоу Холостяк, Андрій Рибак зізнався, що його виховували мама з бабусею.

– Мама багато уваги приділяла як моєму навчанню, так і вихованню. Але про свої емоційні переживання, стосунки з дівчатами, сексуальну освіту розмов з батьками не було. Напевно, вони соромилися. Не хотіли ставити мене в незручне становище. І я тримав це в собі. Батьки чекали від мене серйозних запитань, а я ‒ від них порад. Тому зрештою почав сам шукати відповіді у своєму оточенні, – розповів Андрій.

Рибак поділився, що в дитинстві його батьки дуже багато сварилися і їх приклад був сімейною моделлю для нього. Андрій дуже дивувався, коли приходив у гості до свого однолітка і бачив, що його батьки спілкуються зовсім інакше.

– Пізніше ‒ у старшій школі, в університеті ‒ я намагався бути кращим, щоб усім подобатися. Я дуже старався поводитись так, як, я вважав, від мене очікують. Не так, як я хотів. Намагався бути веселим, крутим, усім допомагати. Це ніколи не спрацьовувало на сто відсотків.

Напевне, тоді в мене й з’явилися комплекси, які пізніше передалися і в професійну діяльність, коли я почав думати, що в мене несмішні жарти і все, що я роблю, не знаходить відгуку в людей, – зізнався радіоведучий.

Андрій розповів, що зараз не тримає емоції у собі, а всі свої комплекси та проблеми він обговорює з психологом.

– Сьогодні я не тримаю образ на батьків і розумію, що ставати кращою версією себе потрібно тільки для себе, а не для того, щоб подобатися всім. Тому на проекті Холостячка мені було емоційно легше озвучувати свої невдоволення та думки. Якщо щось не подобалось, наприклад, життя в наметах, я про це казав. Зрозуміло, що ніхто мене не відвіз би до готелю. Але проговорюючи те, що мене турбує, мені легше було справлятися з проблемами, – розповів Рибак.

За словами Андрія, максимально сильним чоловік стає саме тоді, коли він може зізнатися у своїх слабкостях.

– Нічого поганого немає в тому, якщо чоловік, наприклад, не вміє замінити кран, колесо в машині, штукатурити стіну чи підіймати 100 кг заліза в залі. Від того він не стає чоловіком менше. Але чомусь у свідомості багатьох людей справжній чоловік — це якась глиба, яка не має нічого відчувати, проте мусить уміти все, – зізнався Андрій.

Радіоведучий наголосив, що саме публічні люди мають піднімати тему стереотипів.

– Мені постійно прилітають якісь негативні коментарі щодо моєї зовнішності. Я не звертаю на це уваги, але знаю багатьох людей, хто не витримує подібного тиску соціуму. Якщо після проектів #Сильний та #СильнаЯ люди замисляться, чи варто навішувати на інших стереотипні судження, нам усім стане краще жити, – підсумував Андрій.

Проект #Сильний – це відверта розмова про методи виховання, через які довелося пройти героям кампанії в ранньому дитинстві, у розподілі ролей у сім’ї і право на відкритий прояв емоцій.

Учасники кампанії стали 14 чоловіків, які своїм прикладом руйнують гендерно обумовлені стереотипи суспільства.

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Фото: Андрій Рибак