Британський дизайнер Вів’єн Вествуд створила нову екологічну колекцію для свого бренду.

У лютому 2021 року осінньо-зимова лінійка одягу бренду Vivienne Westwood була пошита з перероблених матеріалів і тканин, які залишилися від попередніх fashion-колекцій.

Британський бренд приєднується до світовогу тренду на усвідомлену моду – використання еко-матеріалів для пошиття одягу.

Нова осінньо-зимова колекція бренду на 90% складається з тканин, які вже були використані раніше для пошиття минулих лінійок. Решту була перероблено з джинсу та бавовни.

Більшість речей у колекції повністю або частково зроблені з таких матеріалів: органічної або переробленої бавовни, органічного шовку, еко-джинси та переробленого нейлону і поліестеру.

Колекція також цікава своїм аутентичним символізмом – майже на кожній речі з колекції відображені різні інтерпретації картини Дафніс і Хлоя роботи Франсуа Буше.

Це улюблений витвір мистецтва дизайнера Вествуд.

– Це стане основним принтом сезону – небо та пасторальні сцени, відбиті через кольори та тканини, – прокоментувала колекцію дизайнер.

У колекції також представлений тренд нового сезону – корсет – який став популярним завдяки серіалу Бріджертони від Netflix.

На моделях представлені й інші яскраві деталі: берети, гольфи з принтами та оксамитові жакети.