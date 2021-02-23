Британський дизайнер Вів’єн Вествуд створила нову екологічну колекцію для свого бренду.
У лютому 2021 року осінньо-зимова лінійка одягу бренду Vivienne Westwood була пошита з перероблених матеріалів і тканин, які залишилися від попередніх fashion-колекцій.
Британський бренд приєднується до світовогу тренду на усвідомлену моду – використання еко-матеріалів для пошиття одягу.
Нова осінньо-зимова колекція бренду на 90% складається з тканин, які вже були використані раніше для пошиття минулих лінійок. Решту була перероблено з джинсу та бавовни.
Більшість речей у колекції повністю або частково зроблені з таких матеріалів: органічної або переробленої бавовни, органічного шовку, еко-джинси та переробленого нейлону і поліестеру.
Колекція також цікава своїм аутентичним символізмом – майже на кожній речі з колекції відображені різні інтерпретації картини Дафніс і Хлоя роботи Франсуа Буше.
Це улюблений витвір мистецтва дизайнера Вествуд.
– Це стане основним принтом сезону – небо та пасторальні сцени, відбиті через кольори та тканини, – прокоментувала колекцію дизайнер.
У колекції також представлений тренд нового сезону – корсет – який став популярним завдяки серіалу Бріджертони від Netflix.
На моделях представлені й інші яскраві деталі: берети, гольфи з принтами та оксамитові жакети.
Модна імперія Вікторії Бекхем зазнає серйозних фінансових втрат
Косметичний бренд модного дизайнера Вікторії Бекхем зазнав серйозних фінансових втрат.
У січні 2021 року компанія Victoria Beckham Holdings, яка відповідає за фешн- і б’юті-бренди зірки, опублікувала дані про збитки обсягом понад $23 млн.
Після цього компанія Victoria Beckham Ltd, яка займається тільки фешн-брендом моделі, оприлюднила річні втрати обсягом більше $16 млн.
Отже, втрати косметичного бренду зірки склали $7 млн.
Фото: Вів’єн Вествуд