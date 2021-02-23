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Факти / Шоу-бізнес / Мода
Олександра Ватаманюк |

Органічні тканини і корсети Бріджертонів: еко-колекція від 79-річної Вів‘єн Вествуд

Британський дизайнер Вів’єн Вествуд створила нову екологічну колекцію для свого бренду.

вів'єн вествуд

У лютому 2021 року осінньо-зимова лінійка одягу бренду Vivienne Westwood була пошита з перероблених матеріалів і тканин, які залишилися від попередніх fashion-колекцій.

Британський бренд приєднується до світовогу тренду на усвідомлену моду – використання еко-матеріалів для пошиття одягу.

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Нова осінньо-зимова колекція бренду на 90% складається з тканин, які вже були використані раніше для пошиття минулих лінійок. Решту була перероблено з джинсу та бавовни.

Більшість речей у колекції повністю або частково зроблені з таких матеріалів: органічної або переробленої бавовни, органічного шовку, еко-джинси та переробленого нейлону і поліестеру.

Колекція також цікава своїм аутентичним символізмом – майже на кожній речі з колекції відображені різні інтерпретації картини Дафніс і Хлоя роботи Франсуа Буше.

Це улюблений витвір мистецтва дизайнера Вествуд.

 – Це стане основним принтом сезону – небо та пасторальні сцени, відбиті через кольори та тканини, – прокоментувала колекцію дизайнер.

У колекції також представлений тренд нового сезону – корсет – який став популярним завдяки серіалу Бріджертони від Netflix.

На моделях представлені й інші яскраві деталі: берети, гольфи з принтами та оксамитові жакети.

Модна імперія Вікторії Бекхем зазнає серйозних фінансових втрат

Косметичний бренд модного дизайнера Вікторії Бекхем зазнав серйозних фінансових втрат.

У січні 2021 року компанія Victoria Beckham Holdings, яка відповідає за фешн- і б’юті-бренди зірки, опублікувала дані про збитки обсягом понад $23 млн.

Після цього компанія Victoria Beckham Ltd, яка займається тільки фешн-брендом моделі, оприлюднила річні втрати обсягом більше $16 млн.

Отже, втрати косметичного бренду зірки склали $7 млн.

Фото: Вів’єн Вествуд

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