Український телеведучий Микита Добринін опублікував зворушливе фото з вагітною коханою, блогером Дашею Квітковою.
У своєму Instagram Микита поділився знімком, де він спить обличчям до животика дружини.
Телеведучий дуже ніжно підписав фотографію, називаючи майбутню сім’ю своїми котиками.
– Тепер наш ранок виглядає так. І починається із розмов з животиком, – прокоментувала Даша.
Наразі пара відпочиває у сонячному Єгипті.
Квіткова розповіла у своєму мікроблозі, що переліт перенесла загалом чудово, хоч і трошки нудило.
Квіткова розповіла, як на неї впливає вагітність
Дружина телеведучого Микити Добриніна, блогер Даша Квіткова розповіла, як протікає вагітність та які зміни відбуваються в організмі.
Даша зізналася, що її пам’ять стала зовсім поганою. Також вона повідала, що кожної ночі відчуває, як малюк росте.
Квіткова поділилася, що її смакові рецептори майже відновилися, проте свіжі огірки організм поки що не сприймає. А задишка не дає їй жити в звичному ритмі.
Фото: Микита Добринін