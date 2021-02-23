Наразі пара відпочиває у сонячному Єгипті.

Квіткова розповіла у своєму мікроблозі, що переліт перенесла загалом чудово, хоч і трошки нудило.

Квіткова розповіла, як на неї впливає вагітність

Дружина телеведучого Микити Добриніна, блогер Даша Квіткова розповіла, як протікає вагітність та які зміни відбуваються в організмі.

Даша зізналася, що її пам’ять стала зовсім поганою. Також вона повідала, що кожної ночі відчуває, як малюк росте.

Квіткова поділилася, що її смакові рецептори майже відновилися, проте свіжі огірки організм поки що не сприймає. А задишка не дає їй жити в звичному ритмі.

Фото: Микита Добринін