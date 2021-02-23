Український борець греко-римського стилю і народний депутат Верховної Ради Жан Беленюк розповів про специфічний запах від тих, хто перехворів на Covid-19, про те чи позначився на ньому якось вірус і про своє ставлення до вакцинації.

В ексклюзивному коментарі для Фактів ICTV Жан Беленюк підтвердив те, що справді відчуває особливий запах від тих, хто перехворів на коронавірус. До того ж спортсмен розповів, що його випадок не поодинокий.

– Мені вже багато хто написав про те, що помітив зміну запаху тіла, але не міг зрозуміти чому, як і було зі мною, – сказав Беленюк.

Наприкінці вересня Жан перехворів на коронавірус, проте розповів, що крім зміни запаху, він ніяк на нього не вплинув.

– Хвороба ніяк не вплинула на моє життя. Щодо зміни запаху, я просто не можу до кінця зрозуміти, це рецептори якісь відкрилися чи пов’язано з гормональними змінами і секрецією. Тому що мій тренер нічого особливого не відчуває, але він і не хворів, – сказав спортсмен.

Жан розповів, що дотримується запобіжних заходів і користується антисептиком, а в середу, 24 лютого, піде здавати тест на наявність антитіл.

Також Беленюк зазначив, що буде вакцинуватися від Covid-19.

– Я думаю, що в мене не буде вибору. Оскільки припускаю, що поїздки за кордон без вакцинації будуть неможливі. Я маю намір виступати на Олімпійських іграх. Це в моїх пріоритетах стоїть вище, ніж побоювання можливих побічних ефектів, – розповів Жан.

Суперздатність Жана Беленюка

Жан Беленюк виявив у себе здатність визначати людей, які перехворіли на Covid-19. Цією інформацією він поділився на своїй сторінці в Facebook. Спортсмен зазначив, що може за запахом тіла визначити людей, які перехворіли на коронавірус.

Все почалося з того, що він помітив специфічний запах зі своїх пахв. Надалі він почав його помічати і у своїх спаринг-партнерів, які перехворіли на Covid-19.

Фото: Жан Беленюк