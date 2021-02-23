Українська співачка Злата Огнєвіч зізналася, що рідко ходить на побачення та поцікавилася у підписників, як краще одягатися на зустріч із хлопцем.
На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася серією відвертих фото, на яких вона позує в чорному піджаку та з яскравим макіяжем. Спокусливий образ Огнєвіч довершила чорними лаковими ботфортами на підборах.
Співачка зізналася, що її завжди непокоїть питання, як варто одягатися на побачення.
– Сексуально чи скромно? Бути в тренді чи просто жіночною… А головне – бути краще, ніж ти є насправді, чи бути максимально природною? До речі, я можу поводитися доволі неврівноважено, щоб хлопець навіть і не подумав зустрітися знову, – написала Огнєвіч.
Зірка наголосила, єдине, що рятує в будь-який ситуації, – це впевненість у собі.
У коментарях підписники відзначили, що Злата завжди має гарний вигляд, і їй не варто хвилюватися з цього приводу.
Злата Огнєвіч стала жертвою шахраїв
Українська співачка Злата Огнєвіч стала жертвою афериста, який від її імені взяв передоплату за рекламні послуги в одного відомого українського бренду в розмірі $5 тис.
Про інцидент артистка дізналася через рік. Огнєвіч зізналася, що ця ситуація стала ударом для неї та її репутації. Також співачка зазначила, що обов’язково знайде шахрая і змусить його відповісти за свій вчинок.
Фото: Злата Огнєвіч