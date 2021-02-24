Українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників своєю сексуальністю в ефектному вбранні від українського дизайнера.

36-річна зіркова модниця знялася у фотосесії у відвертому аутфіті від українського prêt-à-party бренду Nué.

Співачка обрала топ з оголеною спиною з натурального шовку з ремінцями, прикрашеними великими блискучими стразами, а також спідницю зі сміливим розрізом спереду.

Вартість топа, згідно з інформацією на офіційному сайті бренду, становить $542, а спідниці – $800.

Тіна доповнила образ елегантними босоніжками від українського бренду Kachorovska.

У своєму Instagram Кароль поділилась першими кадрами з нової фотосесії, автором якої виступила популярна українська фешн-фотограф Ксенія Каргіна.

Співачка також показала відео зі зйомок фотосету в Instagram-сторіз, де можна детальніше роздивитися її сексуальний аутфіт.

У коментарях шанувальники не приховували свого захоплення: Гасіть пожежу, чорна королева, богиня, сексі, гаряче, – пишуть в Мережі.

Тіна Кароль презентувала новий кліп на пісню Скандал

Популярна співачка Тіна Кароль представила новий кліп на пісню Скандал. У пісні розповідається історія жінки, яку ніяк не хоче відпускати колишній. У пісні Тіна просить не турбувати і не телефонувати їй, бо це буде черговий скандал. У кліпі Скандал Тіна Кароль постає у звабливому образі, який доповнюють неймовірно пластичні рухи та обтислий костюм.

Фото: Тіна Кароль