Український поліцейський Сергій Багаліка розповів про переваги чоловічого декрету і стереотипи щодо представників влади.

У відвертому і дуже позитивному інтерв’ю проекту Сильний від творців шоу Холостяк Сергій спростовує стереотип, що декрет тільки для жінок.

За даними Державної служби статистики України, тільки 3% українських татусів йдуть у декретну відпустку.

Поліцейський розповів, чому вирішив піти в декретну відпустку замість дружини.

– Ще до народження дитини ми з дружиною вирішили, що в декретну відпустку піде той, у кого буде більше на це можливостей. І так вийшло, що моя дружина заробляє більше грошей. До того ж, вона фізична особа-підприємець, не має трудових відносин і автоматично не має права на декретну відпустку. Тому нам вигідніше, щоб в декретну відпустку пішов я, – сказав Сергій.

Сергій також розповів, як його оточення відреагувало на таке рішення і чи складно йому доглядати за 5-місячним сином Тимофієм.

– Мені пощастило – у мене прогресивне коло знайомих. Не було такого, щоб хтось із них сказав, що мій декрет – це неправильно і що це має робити моя дружина. Всі прекрасно нас розуміють, – розповів Багаліка.

За словами поліцейського, реакція сторонніх людей буває досить різною, коли він гуляє з немовлям на вулиці.

– Але коли я гуляю з сином на вулиці, реакції бувають різні. Матусі з маленькими дітьми реагують нормально. А ось просто дівчата і жінки, які сидять поруч зі мною на лавці, починають обговорювати, що якось це незвично, чому це чоловік сам гуляє з немовлям і ще й самостійно готує йому суміш або змінює підгузник, – зізнався поліцейський.

Багаліка поділився, з якими стереотипами щодо поліцейських стикається щодня.

– Я часто чую, що ми всі хабарники. Що ми не хочемо працювати, тому і йдемо в поліцію. А ти насправді працюєш 12-годинну зміну, постійно перебуваєш у русі і навіть не маєш часу поїсти. Я розумію, що людина, яка так говорить, могла мати негативний досвід з іншим працівником поліції. Але це не означає, що всі ми такі, – розповів Сергій.

Сергій розповів, як бореться з образами на свою адресу і ницими стереотипами про свою професію.

– Якщо скажу, що це зовсім не образливо, то збрешу. Частково людина запам’ятовує будь-яку образу. Але я навчився такі пред’яви легше сприймати, – сказав поліцейський.

У моменти агресивного спілкування з людьми поліцейський згадує уроки з предмету Ефективна комунікація, який вивчав у Академії патрульної поліції.

– Нас вчили – коли ти одягаєш форму, ти не Сергій, а людина, яка виконує функцію держави. І багато хто сприймає тебе, як той же державний інститут, з яким у громадян можуть бути проблеми. У таких випадках мені потрібно правильно пояснювати людині, що це не так, – зізнався Багаліка.

Телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia продовжують кампанію проти гендерно обумовлених стереотипів. Діджитальний проект #Cильна, розпочатий Холостячкою, тепер підхоплюють Холостяк і #Сильний, в центрі уваги якого – відверта розмова про ідеального чоловіка.

Андрій Рибак про комплекси та роботу з психологом

Радіоведучий, комік і автор гумористичних проектів Андрій Рибак розповів про стосунки з батьками і поділився своїм баченням сильного чоловіка.

Рибак поділився, що в дитинстві його батьки дуже багато сварилися і їх приклад був сімейною моделлю для нього.

Андрій розповів, що наразі не тримає емоції в собі, а всі свої комплекси та проблеми він обговорює з психологом.

Фото: Сергій Багаліка