Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова придбала новий автомобіль.

На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася фото, на якому позує біля нового авто.

За словами Катерини, у неї в родині всі дівчата – водії. Тому з самого дитинства вона завжди мріяла про власну машину.

Читайте Віктор Павлік та його дружина назвали стать майбутньої дитини

Дружина Павліка зазначила, що коли зайшла в салон і побачила свій новий автомобіль, то не змогла стримати емоції та розплакалася.

– Коли ти забираєш свою мрію з салону – це просто невимовні відчуття. Бажаю їх прожити кожному. Але по-особливому круто, коли ти сам маленькими кроками дійшов до цього. Я так це ціную. І я обожнюю своє життя за такі можливості та емоції, – написала Катерина.

Дівчина розповіла, що ще у 2017 році позичала у сестри кошти на покупку квартири в Київській області. Потім вона довго віддавала їй гроші, але згодом продала квартиру вдвічі дорожче та змогла дозволити собі покупку нового автомобілю.

– Тепер я вирішила, що машинка і комфорт нам з мамою і сином просто необхідні. Ми з ними майбутні мандрівники-автомобілісти, – поділилася Катя.

Дружина Павліка пожалілася на фінансову скруту

Концертний директор та дружина Віктора Павліка розповіла про фінансові проблеми в родині, заробіток та кредит артиста.

Катерина Реп’яхова зізналася, що через фінансові питання в пари час від часу трапляються сварки. За словами дівчини пара мінімум на 150 тис. грн в мінусі щомісяця.

Співак не упускає жодної можливості заробітку, адже карантин сильно вплинув на фінанси сім’ї.

Фото: Катерина Реп’яхова