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Валентина Чорна |

Скоро нас буде п’ятеро: Анатолій Анатоліч чекає поповнення в родині

Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч разом зі своєю дружиною Юлією Бойко очікує на народження третьої дитини.

Анатолий Анатолич

На своїй сторінці у Facebook Юлія поділилася сімейним фото та повідомила радісну новину.

– Все найкраще, що з нами відбувалося пов’язано з народженням дітей! Вони роблять наше життя наповненим, живим, цілеспрямованим, веселим, повним подіями та емоціями. Зовсім скоро нас буде п’ятеро! Ми сильно щасливі, – зворушливо написала Юля.

Дружина Анатолія Анатоліча зазначила, що вона перебуває на 20-му тижні вагітності.

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На світлині пара позує разом зі своїми дітьми. Подружжя виховує двох доньок: 9-річну Алісу та 7-річну Лоліту.

Анатолій Анатоліч оприлюднив таке саме фото на своїй сторінці та зазначив, що він дуже щасливий, адже стане батьком втретє.

Віктор Павлік розсекретив стать майбутньої дитини

Український співак Віктор Павлік назвав стать майбутньої дитини разом зі своєю дружиною Катериною Реп’яховою.

Щоб дізнатися, хто саме у них народиться, подружжя замовило спеціальну коробку з сюрпризом. Сині кульки, що вилетіли з неї, не підтвердили їхні очікування – Катерина вагітна хлопчиком.

Пологи заплановані на 13 червня, саме у 27-й день народження Катерини.

Фото: Анатолій Анатоліч

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