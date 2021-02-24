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Валентина Чорна |

Це не входило в мої плани: Еллі Голдінг про свою вагітність

Англійська співачка Еллі Голдінг очікує на народження первістка. Про свою вагітність зірка повідомила на восьмому місяці.

Еллі Голдінг

На своїй сторінці в Instagram Еллі Голдінг оприлюднила фото, на якому позує у довгій білій сукні та сидить на краю ванни.

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Як зізналася Еллі, вагітність стала для неї та її чоловіка Каспара Джоплінга цілковитою несподіванкою. Пара дізналася про майбутнє поповнення під час святкування річниці шлюбу в серпні 2020 року.

– Це було справжнім божевіллям, бо сталося в день нашої першої річниці. Це ніяк не входило в мої плани. Думка про вагітність здавалася мені нереальною, – розповіла співачка в інтерв’ю Vogue.

34-річна Еллі Голдінг стала відомою завдяки хіт-параду BBC Sound of 2010 і перемоги в номінації Вибір критиків на премії BRIT Awards в 2010 році. У скарбниці артистки чотири студійних і сім мініальбомів.

Відомо, що до знайомства з майбутнім чоловіком у Еллі Голдінг були романтичні стосунки з принцом Гаррі.

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Відомо, що герцогиня завагітніла восени, а пологи відбудуться наприкінці весни 2021 року.

Фото: Еллі Голдінг

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