Англійська співачка Еллі Голдінг очікує на народження первістка. Про свою вагітність зірка повідомила на восьмому місяці.

На своїй сторінці в Instagram Еллі Голдінг оприлюднила фото, на якому позує у довгій білій сукні та сидить на краю ванни.

Як зізналася Еллі, вагітність стала для неї та її чоловіка Каспара Джоплінга цілковитою несподіванкою. Пара дізналася про майбутнє поповнення під час святкування річниці шлюбу в серпні 2020 року.

– Це було справжнім божевіллям, бо сталося в день нашої першої річниці. Це ніяк не входило в мої плани. Думка про вагітність здавалася мені нереальною, – розповіла співачка в інтерв’ю Vogue.

34-річна Еллі Голдінг стала відомою завдяки хіт-параду BBC Sound of 2010 і перемоги в номінації Вибір критиків на премії BRIT Awards в 2010 році. У скарбниці артистки чотири студійних і сім мініальбомів.

Відомо, що до знайомства з майбутнім чоловіком у Еллі Голдінг були романтичні стосунки з принцом Гаррі.

Меган Маркл вагітна

Герцоги Сассекські Меган Маркл та Гаррі стануть батьками вдруге.

Про другу вагітність Меган Маркл представник королівського подружжя оголосив у День святого Валентина. Після оприлюднення гучної новини всі почали активно обговорювати деталі щодо народження малюка.

Відомо, що герцогиня завагітніла восени, а пологи відбудуться наприкінці весни 2021 року.

Фото: Еллі Голдінг