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Валентина Чорна |

У відвертому корсеті: Анна Седокова здивувала гарячим відео

Українська співачка Анна Седокова поділилась гарячим відео у відвертому вбранні.

Анна Седокова

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала ролик, на якому позує у бежевому корсеті та з оголеними ногами. Свій образ Седокова довершила розкішними босоніжками на високих підборах та заплетеним волоссям.

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У відео артистка спокусливо позує на камеру та демонструє своє підтягнуте тіло.

Шанувальники оцінили публікацію Седокової та залишили їй безліч приємних коментарів.

– Краса божественна, Вогонь, Кайф, Дуже гаряче, – пишуть у коментарях.

Седокова захистила доньку від хейтерів в Instagram

Співачка Анна Седокова публічно захистила доньку від хейтерів у соціальних мережах.

Зірка розповіла, що її 16-річна донька постраждала від пліток та насміхань зі смерті її батька – Валентина Белькевича. Співачка засуджує такий прояв агресії до своєї родини. Тому вона наголосила на тому, що більше не публікуватиме нічого особистого.

Седокова розповіла, що страждає від брудних пліток від початку своєї кар‘єри. Але не хоче, щоб цей тягар поширювався на її дітей.

Фото: Анна Седокова

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