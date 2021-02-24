Відомий український дизайнер і модельєр Андре Тан розповів, як можна заробити на негативних відгуках у соціальних мережах.

На своїй сторінці в Instagram кутюр’є поділився з підписниками порадою – як перетворити хейт у заробіток.

Андре Тан порадив не видаляти негативні відгуки, а навпаки, не мовчати і показувати, що ви вмієте реагувати на критику. Адже якщо вийти із ситуації красиво, ви виростете в очах клієнта і всіх спостерігачів.

Модельєр вважає, що нешаблонні відповіді, емпатія і справжня зацікавленість у тому, що непокоїть клієнта, – це основна його відмінність від конкурентів. І не варто боятися того, що вас можуть згадати в негативному відгуку в соціальних мережах.

– Щоб знайти нового клієнта, ви повинні пройти сім кіл пекла і вкласти великий бюджет. А коли людина написала негативний відгук, то він вже знайшовся. З мого досвіду, зробити з негативного відгуку позитивний куди дешевше, ніж шукати нового покупця, – сказав Андре Тан.

Дизайнер наголосив, що хейтери – це провідники у світ блискучого сервісу.

Тільки незадоволені клієнти чесно розкажуть вам про ваші помилки.

– Пам’ятайте, що розводити довгу дискусію – погана ідея. Переведіть розмову в особисті повідомлення на тій самій платформі, де поскаржився клієнт, – порадив кутюр’є.

За словами модельєра, найкраще – навчитися передбачати хейт.

– Якщо ви розумієте, що зробили щось не так, то не варто чекати, поки про вас напишуть величезний пост. Одразу ж відправте клієнту невеликий подарунок, – сказав Андре Тан.

Як Covid-19 вплинув на модні тренди

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в роботу модної індустрії. Багато модельєрів відзначають, що наразі на піку популярності – комфорт і зручність. Андре Тан розповів, як Covid-19 вплинув на модні тренди та швейну індустрію.

За словами дизайнера, з настанням пандемії люди почали більш усвідомлено купувати одяг.

Фото: Андре Тан