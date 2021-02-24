Російська супермодель Ірина Шейк вразила шанувальників своїм незвичайно сексуальним образом.

Захопливий образ був створений для нової фотосесії журналу Vogue, де Ірина стала обличчям обкладинки березневого випуску.

У своєму Instagram 35-річна модель опублікувала відео, де постала з напівоголеними грудьми в одязі соковито-зелених кольорів від італьянського бренду Bottega Veneta.

Макіяж і зачіска Шейк також стилізовані в ядучо-зелений колір.

Автором чарівних фотографій Ірини став російський архітектор і дизайнер Гаррі Нурієв.

– Так я бачу найчудовішу дівчину. Моє кохання – Ірина Шейк – було так весело втілити своє божевільне зелене бачення життя з тобою, – підписав знімки фотограф.

Шейк і Купер підтримують теплі стосунки заради дочки

Відома модель Ірина Шейк і американський актор Бредлі Купер підтримують дружні стосунки навіть після розлучення.

Пара розірвала стосунки ще влітку 2019 року, але заради 3-річної доньки Леї – Ірина та Бредлі залишилися хорошими друзями.

Після розлучення 45-річний Купер і 35-річна Шейк вирішили жити в Нью-Йорку і розділити батьківські обов’язки порівну. Вони однаково багато часу проводять з дочкою.

Фото: Ірина Шейк