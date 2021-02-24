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Факти / Шоу-бізнес / Мода
Олександра Ватаманюк |

Зелене волосся і яскраві стрази: сексуальний образ Ірини Шейк

Російська супермодель Ірина Шейк вразила шанувальників своїм незвичайно сексуальним образом.

ирина шейк

Захопливий образ був створений для нової фотосесії журналу Vogue, де Ірина стала обличчям обкладинки березневого випуску.

У своєму Instagram 35-річна модель опублікувала відео, де постала з напівоголеними грудьми в одязі соковито-зелених кольорів від італьянського бренду Bottega Veneta.

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Макіяж і зачіска Шейк також стилізовані в ядучо-зелений колір.

Автором чарівних фотографій Ірини став російський архітектор і дизайнер Гаррі Нурієв.

– Так я бачу найчудовішу дівчину. Моє кохання – Ірина Шейк – було так весело втілити своє божевільне зелене бачення життя з тобою, – підписав знімки фотограф.

Шейк і Купер підтримують теплі стосунки заради дочки

Відома модель Ірина Шейк і американський актор Бредлі Купер підтримують дружні стосунки навіть після розлучення.

Пара розірвала стосунки ще влітку 2019 року, але заради 3-річної доньки Леї – Ірина та Бредлі залишилися хорошими друзями.

Після розлучення 45-річний Купер і 35-річна Шейк вирішили жити в Нью-Йорку і розділити батьківські обов’язки порівну. Вони однаково багато часу проводять з дочкою.

Фото: Ірина Шейк

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