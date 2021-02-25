Український співак і фронтмен гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка презентував новий сольний кліп на пісню Two Colors.

Трек Two Colors – це англомовна версія легендарної української пісні Дмитра Павличка Два кольори.

– Червоне – то любов, а чорне – то журба. Легендарні рядки культової пісні Дмитра Павличка зазвучали англійською – Red color is for love and black one is for sorrow, – написав Скрипка у себе в Instagram.

Автором кліпу виступила Олена Винярська – український режисер. Представлений відеоряд демонструє те, що жінка – це нескінченне джерело натхнення і удосконалення.

Відео адаптує два національних кольори – червоний і чорний.

– Два кольори – унікальна пісня, яка уособлює споконвічні українські смисли і народні символи, – написав виконавець.

Бумбокс презентував новий кліп

Популярний гурт Бумбокс випустив кліп на композицію Жаль. В основі відеоряду – дороги та вулиці Києва з висоти пташиного польоту, якими умовний герой їде до свого кохання.

У коментарі до відео Хливнюк зазначив, що перший вірш до пісні під назвою Жаль написав ще два роки тому, а другий – Ехать к тебе – навесні 2020 року.

Фото: Олег Скрипка