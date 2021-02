Український співак і фронтмен гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка презентував новий сольний кліп на пісню Two Colors.

Трек Two Colors – це англомовна версія легендарної української пісні Дмитра Павличка Два кольори.

– Червоне – то любов, а чорне – то журба. Легендарні рядки культової пісні Дмитра Павличка зазвучали англійською – Red color is for love and black one is for sorrow, – написав Скрипка у себе в Instagram.