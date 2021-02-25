Однією з учасниць романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 стане екс-дружина Андрія Богдана Анна Богдан. Прем’єра шоу відбудеться 5 березня.

Стало відомо, що за серце Холостяка Михайла Заливако вирішила поборотися Анна Богдан, колишній чоловік якої – екс-глава Офісу президента України Андрій Богдан.

За словами дівчини, політик зробив їй пропозицію за три місяці після знайомства, на що вона відповіла згодою. Очевидно, що шлюб пари протримався недовго.

Чи зуміє Анна підкорити Михайла, дізнаємося вже скоро.

За словами ведучого проекту – Григорія Решетника, в новому сезоні Холостяка глядачів чекає дуже багато пристрасті.

Головний герой буде ламати стереотипи і змінювати правила. Також телеведучий підкреслив, що учасницям шоу дуже пощастило з Михайлом, оскільки він і справді прийшов знайти справжнє кохання.

Головний герой проекту Холостяк 11

У кінці грудня телеканал СТБ оголосив, що головним Холостяком країни став Михайло Заливако – 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії.

У житті Михайла важливе місці займає спорт, тому він регулярно відвідує зал. Любить екстрим і гори. Відомо, що в 2019 році здійснив сходження на Ельбрус.

Холостяк ніколи не опускає руки перед труднощами і завжди йде тільки вперед. За словами Заливако, в його житті не вистачає найважливішого – кохання.