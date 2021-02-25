Михайло Поплавський – Юний орел: прем'єру кліпу дивитися онлайн

Поки багато зірок шоу-бізнесу взяли творчу паузу і відклали прем’єри до кращих часів через карантин, невгамовний Михайло Поплавський не сидів склавши руки.

Він зняв суперсучасний кліп на легендарну пісню Юний орел, з якою в 1997 році увірвався в шоу-бізнес.

Презентація відбулася в Київському університеті культури. Першими з новою версією кліпу познайомилися студенти, колеги, випускники ВНЗ та зіркові друзі: телеведучий Григорій Решетник, народні артисти України Павло Зібров та Наталія Бучинська.











Ми перші в Україні зняли концертний кліп у 3D – Поплавський / 3 фотографии

Гості були дуже здивовані – Михайло Поплавський постав у несподіваному образі, а картинка створювалася з використанням суперсучасних технологій: 3D віртуальної реальності, LED cube тощо.

– Юний орел – для мене особлива пісня. З нею я вперше вийшов на сцену для розкрутки та популяризації інституту культури. З цієї пісні стартував проект Співаючий ректор як технологія. Тоді це було для мене викликом. Сьогодні я пишаюся, що колись маловідомий інститут став топовим університетом в Україні. І я продовжую експериментувати разом із зірковими випускниками,– сказав Поплавський.

Режисером нового вже четвертого кліпу стала відома випускниця КНУКіМ Катя Царик. Для неї пісня Юний орел особлива. Коли майбутній кліпмейкер вчилася на першому курсі, ця мелодія звучала в стінах університету замість дзвінка.

Катя зізнається, що вже тоді мріяла зняти кліп для співаючого ректора. І ось вони разом з Михайлом Михайловичем зробили ребрендинг його головного хіта, використовуючи трендові світові технології.

– Ми створюємо нову історію сучасного шоу-бізнесу, першими в Україні презентували унікальну роботу – кліп в 3D віртуальній реальності. Ці технології тільки починають застосовувати в світі. Університет культури завжди в тренді світових технологій. Зараз, коли музична індустрія стрімко розвивається, важливо шукати свої фішки, режисерські ходи. Потрібно не просто йти в ногу з часом, але і бути на крок попереду. Цьому я навчаю своїх студентів, піднімаючи високу планку, – розповів ректор.







Ми перші в Україні зняли концертний кліп у 3D – Поплавський / 2 фотографии

– Ми першими застосовуємо такі інноваційні технології в своїх проєктах. Для мене важливо, що реалізовують їх наші зіркові випускники: режисери Катя Царик та Євген Тимохін, оператор Юрій Король, в кліпі знімалися колишні студентки, які вже 10-12 років працюють у мене в балеті і на бек-вокалі. Їхні образи створювали наші майстри кафедри фешн-бізнесу,– сказав Поплавський.

Головною вимогою ректора було поєднання концертного кліпу з сюжетом, така була ідея Михайла Михайловича. Як каже Катя Царик, це виявилося завданням не з легких.

– Мені здавалося, що давно випустилася, все вмію і знаю. Але ні. Ця робота стала для нас викликом, при реалізації якої ми з командою також вчилися. Не кожен може собі дозволити втілювати такі сміливі прогресивні технології. Це складна система зйомок, програмування якої було розроблено київською компанією,– розповіла Катя Царик.

Відео знімали майже добу. Разом з Поплавським у кліпі знімалися балет і бек-вокалістки. Для них були створені спокусливі костюми з чорного латексу, розроблені однакові макіяжі та зачіски так, що дівчата в кліпі виглядають, як близнюки.

Кліп Юний орел Михайла Поплавського – перша презентована відеоробота з використанням світових технологій. Найближчим часом він обіцяє представити п’ять нових кліпів в абсолютно новій стилістиці і з новими фішками.

Олег Скрипка презентував новий кліп

Український співак і фронтмен гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка презентував новий кліп на пісню Two Colors.

Трек Two Colors – це англомовна версія легендарної української пісні Дмитра Павличка Два кольори. Представлений відеоряд демонструє те, що жінка – це нескінченне джерело натхнення і удосконалення.

Джерело: Факти