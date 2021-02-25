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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Олександра Ватаманюк |

Помічника Леді Гаги підстрелили заради бульдогів. Співачка готова віддати $500 тис.

У Лос-Анджелесі невідомі викрали двох французьких бульдогів амеріканської поп-співачки Леді Гаги, а також поранили помічника артистки.

леді гага

25 лютого 2021 року невідомі зловмисники напали на 30-річного Райана Фішера – помічника американської зірки Леді Гаги, коли він вигулював її собак на вулиці Лос-Анджелеса.

Чоловік отримав чотири кулі в груди та був госпіталізований у критичному стані.

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Дві собаки співачки, Коджи і Густаво, були викрадені. Третій, Міс Азії, вдалося втекти. Пізніше поліцейські повернули її господині – за Міс Азією приїхав охоронець співачки.

Ціна за породистого французького бульдога може досягати $10 тис.

Поки невідомо, чи знали нападники, що це собаки Леді Гаги.

Фішер дбав про собак співачки, поки вона перебуває в Італії, де знімається у новому фільмі.

Поліція розшукує підозрюваних – двох темношкірих чоловіків у кепках і бейсболках, які втекли на білому BMW. Але за іншими даними, нападник був один.

Леді Гага вкрай засмучена та готова виплатити по $500 тис. за повернення собак.

Леді Гага заспівала гімн США на інавгурації Байдена

Американська співачка Леді Гага виконала національний гімн США на інавгурації 46-го президента Джо Байдена.

Відомо, що протягом всієї виборчої кампанії співачка підтримувала Байдена і раділа, коли її фаворита обрали президентом.

Після виступу артистки Джо Байден і Камала Харріс особисто подякували їй за виступ і провели з трибуни гучними оплесками.

Фото: Леді Гага

Джерело: Daily Mail

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