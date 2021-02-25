Телеведуча Регіна Тодоренко поділилася з шанувальниками спогадами найяскравіших моментів зі своїх подорожей.

Регіна Тодоренко довгий час була ведучою тревел-шоу Орел і Решка. Вона побувала у найвіддаленіших куточках нашої планети і пролетіла 180 тис. км.

На своїй сторінці в Instagram телеведуча поділилася найнезабутнішими моментами з подорожей.

Зірка згадала, як стрибала з висоти 111 м в Замбії, занурювалася на дно океану на 500 м, опускалася в надра землі на 400 м, підкорила Гімалаї і побачила виверження вулкана Ясур на Вануату.

Не обійшлося і без гастрономічних пригод. Так, телеведуча з’їла найбільший бургер у світі, випила найдорожчий коктейль з перлами і спробувала на смак кокосового хробака.

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Регіні вдалося послужити в монастирі в М’янмі, пожити в племені, переплисти Амазонку і пройти обряд ініціації укусами мурах-кулі.

Також дівчина врятувала на останні гроші черепах на Барбадосі і змогла потримати австралійського кенгуру за лапу.

За словами телеведучої, їй вдалося взяти інтерв’ю у тисячі людей з різним світоглядом.

– Я люблю подорожувати і вважаю цей професійний навик своїм покликанням. Мало ми знаємо жінок-телеведучих, які здійснили навколосвітню подорож. Я впевнена, що кожна людина із задоволенням вирушить колесити нашою планетою, – сказала Тодоренко.

Тодоренко ледь не потонула під час серфінгу

Новорічні свята телеведучої не обійшлися без пригод. Обравши для відпочинку Балі, Регіна Тодоренко ледь не потонула в океані під час заняття серфінгом.

За словами зірки, вона рідко займається цим видом спорту, а в період вагітності і зовсім не мала шансу покататися, тому не справляється з деякими хвилями.

Фото: Регіна Тодоренко, Анастасія Бєлова