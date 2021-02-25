Українська студія Animagrad представила новий трейлер мультфільму Мавка. Лісова пісня 25 лютого 2021 року.

Прем’єра відео приурочена до 150-річного ювілею геніальної української письменниці Лесі Українки та 110-річчя створення нею Лісової пісні.

Сценарій анімаційної стрічки Мавка. Лісова пісня засновано на класичному сюжеті драми-феєрії Лесі Українки Лісова пісня та на образах із української міфології.

Також творці анонсують, що реліз мультфільму відбудеться у 2022 році.

Продюсер кінокомпанії FILM.UA Group Ірина Костюк розповіла про ідею створення мультфільму.

– Робота нашої команди безумовно натхненна творчістю Лесі Українки та її героїнею. Для нас важливо було висловити подяку письменниці в новому тизері-трейлері. А ще поділитися прогресом і показати, що робота над мультфільмом активно триває. Ми наближаємось до релізу і в цьому тизері-трейлері продемонструємо практично окрему нову сцену з нашою Берегинею Лісу, а також познайомимо глядачів із деякими новими персонажами і світом Мавчиного Лісу, – говорить Костюк.

Сюжет трейлера заснований на одній з найбільш динамічних сцен у мультфільмі.

Головна героїня Мавка приходить на допомогу наляканому стадові зубрів.

Заспокоїти і спрямувати стривожених тварин на рятівний шлях Мавці допомагає її магічна сила Берегині Лісу.

Вибір епізоду з зубрами для трейлера не випадковий. Ці тварини нині на межі вимирання: в популяції європейського зубра на території України налічується приблизно 320 особин.

І сцена порятунку тварин відображає екологічну місію мультфільму – привернення уваги до проблем довкілля: вирубки пралісів та зникнення рідкісних видів флори і фауни.

Креативний продюсер FILM.UA Group Анна Єлісєєва розповіла, що фільм закликає глядачів берегти екологію та навколишнє середовище.

– Ліс Мавки – це збірний образ реальних локацій у Карпатах і на Поліссі, а населяють його різноманітні тварини. Деякі з них занесені до Червоної книги України. Крім зубрів, у трейлері глядачі побачать ще й чорного лелеку і рись із рисенятком – вони також зараз під загрозою зникнення, – сказала Єлісєєва.

Анна розповіла, що Всесвітній фонд природи став одним із партнерів створення кінострічки.

– Ми прагнули створити яскравих, незабутніх героїв, здатних зворушити серця дорослої і юної аудиторії й нагадати про те, як важливо берегти природу. В цій місії нас підтримали наші партнери зі Всесвітнього фонду природи WWF-Україна, – наголошує креативний продюсер.

Поряд із реальними тваринами в трейлері можна побачити й міфічних лісових створінь. А ще вперше тут з’явиться коханий Мавки – музикант Лукаш.

Для роботи над пластикою та рухами головної героїні команда мультфільму запросила професійну балерину, солістку Національної опери, народну артистку України Катерину Кухар.

На знімальному майданчику Катерина відтворювала дії головної героїні, а для сцени з зубрами їй навіть довелося виконати кілька трюків. Кожен її рух, зафіксований камерами, аніматори відтворили на екрані в образі Мавки.

До створення саундтреку команда Animagrad залучила етно-гурт ДахаБраха та фольклорного мультиінструменталіста Максима Бережнюка. За задумом у ньому були використані мелодійні фрази, зібрані Лесею Українкою в етнографічних експедиціях.

Концепція поєднання кінематографічної оркестрової музики й українських народних інструментів у музиці до мультфільму була розроблена спільно з італійським композитором Даріо Веро.

СЕО студії Animagrad, продюсер Єгор Олесов зауважив, що мультфільм Мавка. Лісова пісня є найбільш очікуваною подією наступного року.

– Мавка – безперечно наступний крок в українській анімаційній індустрії. Це водночас видовищна, зворушлива і весела історія, яка, ми сподіваємось, захопить глядача цікавим викладом та унікальним світом, – розповів Олесов.

Єгор також наголосив, що робота над мультфільмом досі триває і вже скоро результат буде на екранах.

– Наша команда здолала величезний шлях, проект уже на фінішній прямій. Робота активно триває, і всі ми очікуємо прем’єру в наступному році. Звісно, хотілося б показати більше кадрів з уже готових сцен, але притримаємо ці матеріали для трейлера, – зауважує Єгор Олесов.

Поєднання класичної історії, української автентики та можливостей сучасної 3D-анімації роблять мультфільм Мавка. Лісова пісня однією з найбільш очікуваних подій.

Український фільм Атлантида не потрапив в шорт-лист премії Оскар

Український фільм режисера Валентина Васяновича Атлантида не потрапив в шорт-лист премії Оскар-2021.

Раніше кінострічка була в довгому переліку номінації Найкращий фільм іноземною мовою.

Відомо, що від України в цьому році номінували і документальну стрічку Земля блакитна, як апельсин режисера Ірини Цілик. Картина також не ввійшла до короткого списку премії.

Джерело: Film.UA