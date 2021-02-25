PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Заради українських шоу: Оля Полякова показала, як вивчає державну мову

Популярна співачка Оля Полякова заявила, що почала займатися уроками української мови.

Оля Полякова

На своїй сторінці в Instagram Оля Полякова розповіла шанувальникам, що посилено вивчає державну мову. Співачка це робить для того, щоб вести українські шоу.

– Після тренування в мене урок української мови. Я зараз посилено її вивчаю, для того, щоб вести українські шоу, а також сидіти в їх журі, – сказала виконавиця.

При цьому вона продемонструвала своє нинішнє володіння українською мовою у відео.

Полякова підтримала закон про мову

У кінці січня Оля Полякова публічно підтримала Закон про мову, згідно з яким з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має приймати відвідувачів українською.

Незважаючи на те, що сама співачка в повсякденному житті розмовляє російською, вона закликає всіх українців вивчити державну мову і користуватися нею.

Артистка впевнена, що тільки таким чином українці зможуть усвідомити свою національну ідентичність.

Фото: Оля Полякова

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка