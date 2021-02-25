Популярна співачка Оля Полякова заявила, що почала займатися уроками української мови.

На своїй сторінці в Instagram Оля Полякова розповіла шанувальникам, що посилено вивчає державну мову. Співачка це робить для того, щоб вести українські шоу.

– Після тренування в мене урок української мови. Я зараз посилено її вивчаю, для того, щоб вести українські шоу, а також сидіти в їх журі, – сказала виконавиця.

При цьому вона продемонструвала своє нинішнє володіння українською мовою у відео.

Полякова підтримала закон про мову

У кінці січня Оля Полякова публічно підтримала Закон про мову, згідно з яким з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має приймати відвідувачів українською.

Незважаючи на те, що сама співачка в повсякденному житті розмовляє російською, вона закликає всіх українців вивчити державну мову і користуватися нею.

Артистка впевнена, що тільки таким чином українці зможуть усвідомити свою національну ідентичність.

Фото: Оля Полякова